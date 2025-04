El exguardaespaldas de los Beckham, hallado muerto en Valencia

Javier Martínez Miércoles, 9 de abril 2025, 16:02 Comenta Compartir

Craig Ainsworth, el guardaespaldas que protegió a famosos como el matrimonio Beckham, el actor Arnold Schwarzenegger o la cantante estadounidense Zendaya, fue encontrado muerto el pasado domingo en la localidad de Llíria. Dos hombres que paseaban por el parque municipal de San Vicente dieron la voz de alarma tras hallar el cuerpo sin vida del expolicía británico.

Ainsworth, de 40 años de edad, escribió una carta de despedida en su perfil de Facebook un día antes de quitarse la vida: «Adiós gente hermosa. Vivir es la cosa más rara del mundo. Para la mayoría de ustedes esto será un shock, pero mi dolor ha sido tremendo durante los últimos cuatro años (...)».

Tras recibir el aviso de que un hombre de mediana edad se había ahorcado en el paraje municipal, dos patrullas de la Policía Local de Llíria y otra de la Guardia Civil acudieron con urgencia. También se desplazó un equipo de bomberos y un médico.

Los primeros agentes que llegaron al lugar realizaron una inspección y no hallaron indicios criminales. Ainsworth fue identificado por la documentación encontrada dentro de un mochila a escasos metros del cadáver.

El guardaespaldas se desplazó a Llíria desde Dénia en un coche de alquiler, que fue localizado por los agentes en el aparcamiento del paraje municipal. Un equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Llíria realizó una segunda inspección en el pinar antes de que el cadáver fuera trasladado al Instituto de Medicina Legal de Valencia para practicarle la autopsia.

Los especialistas del instituto armado examinaron también el vehículo y no hallaron indicios de que alguien hubiera acompañado a Ainsworth en el coche desde Dénia a Llíria. Decidió quitarse la vida y lo hizo sin que nadie le ayudara, según las investigaciones de la Guardia Civil.

La madre de Ainsworth había pedido ayuda en las redes sociales para localizar a su hijo. El exmilitar sufría un trastorno de estrés postraumático. La mujer se desplazó al paraje de Llíria tras ser avisada por una amiga de su hija de la posible ubicación del teléfono del guardaespaldas.

¿Pero por qué se suicidó? En su carta de despedida explica algunas de las zancadillas que le puso la vida: «El confinamiento (de la pandemia) destruyó todo lo que había construido y perdí a algunas personas realmente increíbles que me enorgullecía llamar amigos y compañeros, particularmente Ryan y Jamie, que eran hermanos para mí».

En sus últimas palabras hay frases de agradecimiento para familiares y amigos, y también reproches para los que le atacaron y humillaron. «Viví la vida de diez hombres. Viví con un corazón puro y buenas intenciones (...). Me esforcé por proyectar positividad en el mundo y ayudar a otros. Todo el mundo que habla de mí y no conmigo ha destrozado mi confianza.», dice otro de los párrafos de la carta del exmarine.

«Cualquiera que esté pensando en hacerse daño a sí mismo, por favor, que busque ayuda. No me copies porque no tienes idea de lo que he pasado. Los más cercanos a mí estarán felices de haber encontrado la paz. Piensa en eso», añade el guardaespaldas.

Ainsworth tenía una amplia experiencia en la seguridad privada y había trabajado como oficial de Policía en Reino Unido. Durante el tiempo que fue guardaespaldas de los Beckham, protegió a la familia de amenazas y peligros, incluidos los fanáticos obsesivos, y acompañó al matrimonio en eventos públicos y viajes.

Según 'Las Provincias', sus compañeros de profesión lo definen como un guardaespaldas experimentado y discreto que mantuvo una relación cercana con los Beckham. También protegió otras celebridades y personajes públicos como Chris Hemsworth o Jennifer Lawrence.