leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Permiten la vuelta de los vecinos a once pueblos tras la mejora de la situación
Alberto Gras, en la esquina superior derecha, junto a sus compañeros de edición. RTVE

Un exconcursante de 'MasterChef' desvela secretos de su edición

«Durante los primeros cuatro o cinco programas hubo dos o tres personas que estaban viviendo en un hotel», ha revelado Alberto Gras

Joaquina Dueñas

Jueves, 14 de agosto 2025, 13:37

'MasterChef' acumula tantos éxitos televisivos como polémicas. La última ha llegado de la mano de Alberto Gras, que quedó en cuarta posición en la reciente edición, la octava, que ganó Ana Iglesias. El joven ha compartido con sus seguidores, a través de TikTok, algunos de los secretos de la convivencia. «Vivimos todos en una mansión a las afueras de Madrid y no tienes móvil. En nuestro caso, compartíamos habitación», ha descrito. Pero la sorpresa ha llegado al revelar que hubo «dos o tres concursantes» que no estaban en la misma casa y que tampoco estuvieron aislados.

«No todos vivíamos en esa casa, porque durante los primeros cuatro o cinco programas hubo dos o tres personas que estaban viviendo en un hotel. La gente que vivía en el hotel tenía el móvil, les iban a visitar familiares y demás», ha detallado. «El resto estábamos aislados completamente; llamábamos una vez a la semana, durante cinco minutos, y con una persona que estaba controlándonos. Me parece bien, pero para todos lo mismo, ¿no?», ha subrayado.

Abundando en esa discriminación, ha destacado que los que no estuvieron en las mismas condiciones que los demás «justamente fueron las dos personas que quedaron primera y segunda ese año», es decir, Ana Iglesias, la ganadora, y Andy García, segundo, sembrando así la sombra de la duda.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Jaime Aparicio, de 37 años, segunda víctima mortal en los incendios forestales de León
  2. 2 Incendio forestal en la Valdería (León): «El fuego se lo ha llevado todo. No ha dejado nada»
  3. 3 Mañueco contradice a Quiñones y matiza que el voluntario fallecido no estaba integrado en el operativo
  4. 4 Junta y Gobierno piden «prudencia» a la población en una provincia con 15 fuegos activos y 8.000 desalojados
  5. 5 El incendio de León y Zamora, camino de convertirse en el peor de la historia de España
  6. 6 Abel Ramos, alma del motor y La Bañeza, el voluntario fallecido en el incendio de León
  7. 7 Incendio forestal de Castrocalbón: «Toda una comarca se quema y aquí no hay nadie»
  8. 8 Preocupan las previsiones en el incendio de Castrocalbón: «Puede que la tarde se complique»
  9. 9 Cerca de 8.000 personas desalojadas de sus casas en León por los incendios forestales
  10. 10 Jesús Calleja sobre los incendios de León: «Alguien decidió cambiar la belleza y la vida por el fuego»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Un exconcursante de 'MasterChef' desvela secretos de su edición

Un exconcursante de &#039;MasterChef&#039; desvela secretos de su edición