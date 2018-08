Evangeline Lilly desvela su oposición a desnudarse en 'Perdidos' La actriz Evangeline Lilly. / Efe La actriz recuerda una mala experiencia durante el rodaje: «Me acorralaron para hacer una escena semidesnuda» EL NORTE Viernes, 3 agosto 2018, 12:41

Evangeline Lilly, la protagonista femenina de 'Perdidos', ha declarado que durante el transcurso de la serie y, de manera especial, en la tercera temporada, vivió tensos momentos debido al enfoque que los directores le querían dar a su personaje, lo que provocó que Evangeline tomara la decisión de dejar de desnudarse en la ficción. En declaraciones a 'Independent' comentó: «En la tercera temporada tuve una mala experiencia en el set en donde, básicamente, me acorralaron para hacer una escena semidesnuda. Sentí que no tenía otro elección». También recordó que al terminar de rodar la escena no pudo evitar llorar, algo que no se podía permitir ya que después tenía que grabar otra secuencia.

«En la cuarta entrega tuve otra escena en la que Kate se quitaba la ropa. Luché muy duro para poder controlarla, pero no pude. Así que fui a los directores y les dije que nunca volvería a quitarme la ropa en la serie. Desde entonces, no lo volví a hacer», explicó la actriz.

Una vez concluida la serie, Evangelina dejó apartada la interpretación, hasta que se lo pidió Peter Jackson para participar en una cinta en la que había trabajado junto a Guillermo del Toro. De ahí que la viéramos en las últimas adaptaciones de 'The Hobbit'.