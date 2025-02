La emotiva despedida de Yiya

joseba fiestras Viernes, 8 de mayo 2020, 16:47 Comenta Compartir

Ha sido como un grano en el culo para muchos de sus compañeros, en especial para Rocío Flores, con quien tuvo disputas continuas y hasta recibió reprimendas variadas por parte de Jorge Javier Vázquez cuando cruzó la línea de la mala educación llamándola «morsa». Pero lo cierto es que Yiya ha ido controlándose, evolucionando y alterando su carácter reconquistando así hasta a sus máximos enemigos.

La hija de Antonio David y ella fumaron la pipa de la paz esta semana y se fundieron en un sincero abrazo cuando anunciaron que la empresaria era la expulsada. «Quién me iba a decir a mí que me iba a dar pena despedirte», confesó el presentador antes de decirle adiós definitivamente. Son las cosas de 'Supervivientes', que cambia a las personas que osan participar en el show. Bueno, transforma o quita caretas porque ya lo dijo el comunicador: «Querías ser la mala de esta edición y resulta que tú no eres así». Iba de personaje y la isla la descubrió, para bien.

Los que no se aclaran son Hugo e Ivana. Su relación está rota, pero la argentina sigue sin entender por qué. Y lo peor es que él está a la que salta. Si intuye que su ex pareja está hablando de él salta como una liebre. Tanto es así que la modelo suele acabar llorando y el resto del grupo la arropa. «Deja de hablarle así», advirtió Rocío metiéndose en casa ajena. Y Hugo estalló poniendo a caldo a todo el personal. Ya en la palapa Jorge Javier quiso indagar. «Lo único que pido es cordialidad», manifestó el uruguayo aparentemente sereno.

Y la joven, que está coladita por él, trató de explicar su duelo. «Me duele y lloro, y si él tiene la capacidad de pasar página tan rápido, me alegro; a mí me cuesta más», argumentó. Pero a Hugo no le sentaron bien sus palabras. «Cómo se nota que está llegando la final», ironizó sugiriendo que todo era un cuento para permanecer en el concurso. Y ella insistió: «Yo solo se que estoy enamorada de él y ahora tengo que aceptar que ya no me quiere, no puedo hacer otra cosa». Y a su contrario no le convencieron sus declaraciones y volvió a la carga: «Lo único que quiere es que le filmen las cámaras». Y giró la cabeza negando cualquier posibilidad de reconciliación. Continuará.

Otro momento importante de la velada, esta vez bastante más divertido, fue el corte de pelo de Ana María Aldón. La mujer de Ortega Cano se había jugado su cabellera por un puñado de garbanzos y tocaba pagar la deuda. Acabó rapada, aunque sin perder nunca el sentido del humor, y encima las legumbres le provocaron gases que dieron la noche a sus compañeros. Por lo demás, la hoja de parra que viste estos días a Barranco provocó un entretenido debate sobre los 'cataplines' de los náufragos, auspiciado por el conductor del programa, claro; la bronca más interesante de la velada tuvo lugar en plató, con Fani y Vicky Larraz como protagonistas, aunque no llegó la sangre al río; y los nominados de esta semana son Jorge, Hugo e Ivana. La parejita que ya no lo es se va a separar en siete días sí o sí, ya verán.