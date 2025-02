Elon Musk, padre por decimotercera vez

Joaquina Dueñas Domingo, 16 de febrero 2025, 18:18 Comenta Compartir

Elon Musk sigue aumentando la familia. La autora y activista de valores conservadores Ashley St. Clair reveló que ha tenido un hijo con el magnate tecnológico. El bebé nació hace cinco meses y es el número 13 en la descendencia del actual responsable del Departamento de Eficiencia Gubernamental de Estados Unidos. Parece que la relación entre St. Clair y Musk se remonta a mayo de 2023, cuando ambos comenzaron a intercambiarse mensajes en la red social X. Según el Daily Mail, la mujer ha mantenido el embarazo en secreto para evitar especulaciones y solo después de dar a luz ha vuelto a aparece en actos públicos, incluida la fiesta de la noche electoral de Donald Trump en Mar-a-Lago.

Según Brian Glicklich, representante de St. Clair, tanto ella como Musk han estado «trabajando en privado hacia la creación de un acuerdo sobre la crianza de su hijo durante algún tiempo». Ahora, la autora del libro infantil 'Elephants Are Not Birds' ('Los elefantes no son pájaros'), intenta que el multimillonario cumpla con ese acuerdo privado. En este sentido, Glicklich ha publicado que «estamos esperando que Elon reconozca públicamente su papel de padre con Ashley, para poner fin a especulaciones injustificadas, y Ashley confía en que Elon tenga la intención de finalizar su acuerdo rápidamente, en el mejor interés del bienestar y la seguridad del niño que comparten».

