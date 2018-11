Tom Cruise, número dos de la Cienciología El actor ha administrado personalmente castigos a altos miembros de la organización LEONOTICIAS León Viernes, 23 noviembre 2018, 20:03

Mucho se ha hablado sobre el papel de Tom Cruise dentro de la Cienciología, pero pocos son los datos sobre su rol dentro de esta doctrina religiosa que hasta hoy habían trascendido. Ahora la actriz Leah Remini, exmiembro de la iglesia, ha desvelado detalles hasta ahora desconocidos, según publica 'The Daily Beast'.

Remini ha asegurado que Cruise es el número dos de la organización, ha administrado castigos él mismo «a altos miembros de la iglesia» y es considerado una deidad. La actriz asegura que Cruise no es ninguna víctima: «La gente piensa que Tom es una víctima inocente en todo esto. La mayor parte de los cienciólogos lo son, pero él no está en la misma categoría que el cienciólogo medio».

David Miscavige es el actual presidente de la Cienciología y, según la versión de la actriz, tanto Cruise como este están cortados por el mismo patrón. «Tienen personalidades muy similares, los dos tienden a mirarse el ombligo. Es mejor no mirarlos mal o hablar mal de ellos, y sobre todo es mejor no ser mejores que ellos en ningún aspecto», afirma otra fuente que ha hablado para 'The Daily Beast'.