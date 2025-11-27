leonoticias - Noticias de León y provincia

Carlos Lozano habla de su nueva vida como pastor: «Vivo en la naturaleza absoluta»

«Me he convertido en ganadero porque me gustan mucho los animales», ha revelado el presentador de 'Granjero busca esposa'

Jueves, 27 de noviembre 2025, 12:00

Cada mañana, Carlos Lozano se levanta entre las 6:30 y las 7:00 horas de la mañana para dar de comer al ganado. Comienza así una jornada de trabajo que se alarga hasta pasadas las 20:30 de la tarde cuando regresa a casa y ve las noticias de todas las cadenas para poder «enterarse bien» de lo que pasa más allá de su granja. El que fuera uno de los rostros más populares de la televisión a finales de los 90 y principios de los 2000 conduciendo programas como 'Operación Triunfo', 'La ruleta de la fortuna' o 'Granjero busca esposa' ha dado un giro a su vida y se ha convertido en pastor.

«Vivo en la naturaleza absoluta», ha contado a Bertín Osborne en 'El show de Bertín'. «Vivo en la sierra, con mis ovejitas, con mis gallinitas, que son mis animales de compañía. Me he hecho una casita en el campo y muy bien, estoy muy contento», ha recalcado. Tras una época convulsa en la pequeña pantalla en la que protagonizó sonadas polémicas, decidió dar un paso a un lado: «Me fui, me limpié mucho y tengo una vida nueva», ha expresado. «Me he convertido en ganadero porque me gustan mucho los animales», ha comentado.

«Tengo mi casita en un pueblo, mis animales, mi granjilla y mis perros», ha enumerado, satisfecho con su actual vida. Sin embargo, no descarta volver al ruedo televisivo: «Me cuido mucho y por el trabajo volveré porque al final llevo toda la vida en esto».

