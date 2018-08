Berta Vázquez descubre sus encantos a C. Tangana Berta Vázquez. / Bekia La actriz no tuvo ningún reparo en hacer topless durante sus vacaciones en Ibiza E.N. Jueves, 16 agosto 2018, 18:41

Los rumores se han convertido en noticia. Berta Vázquez y C. Tangana han oficializado su relación en sus respectivas cuentas de Instagram, en las que compartieron con sus seguidores vídeos y fotos sobre sus vacaciones en Ibiza.

La actriz y el cantante no se separan en ningún momento, ni siquiera cuando Berta decidió cambiarse el bañador delante de su novio y de todos los presentes en la playa, que pudieron comprobar cómo a la intérprete de 'Vis a vis' le importa poco hacer topless cuando la situación lo requiere, como recoge 'Cuore' en su portada.

El topless de Berta Vázquez. / Cuore

C. Tangana, viendo a su chica, desnuda de cintura para arriba, no se resistió y besó a Berta para, posteriormente, irse a un lugar más íntima -el parking- donde continuaron con besos y abrazos.

Berta Vázquez y C. Tangana se conocieron en la grabación del videoclip de 'Bien duro', el último single del cantante. A partir de ese momento, no se han separado. Ambos fueron vistos por primera vez durante el Festival de música Primavera Sound, donde no dejaron de besarse y compartir caricias.

Después de esos momentos, la revista 'QMD!' publicó unas imágenes en las que Vázquez y Tangana discutían en plena calle ante la sorprendente mirada de varias personas. Algunos creyeron que era el final de la relación, pero no. La pelea formaba parte de una de las escenas del videoclip que grabaron juntos.