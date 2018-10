Aramís Fuster vuelve a venirse abajo al oír el nombre de Mario Conde Jorge Javier Vázquez volvió a nombrar al amor platónico de la pitonisa LEONOTICIAS León Jueves, 4 octubre 2018, 14:36

Aramís Fuster se sometió hace unos días a un juego que le propuso 'Gran Hermano VIP'. La vidente tenía que dibujar en una pizarra la curva de su vida. Gracias a ello se descubrió que tenía un amor platónico, del que Jorge Javier Vázquez dio las iniciales: MC. Finalmente desveló que se trataba de Mario Conde. Hacer público su nombre disgustó a Aramís, que no quería que se supiera nada.

Ahora, con la bruja nominada, el presentador ha querido que le aclarase una duda: «Si el jueves sales expulsada, ¿puede que Obama esté en plató para recogerte?» y ésta respondía: «No creo, ojalá, pero no creo. Tú sabes quién me gustaría que estuviera y al mencionarlo tú lo hiciste más imposible».

Minutos después, cambiaba ese nombre por el de Mario Conde y entre risas le decía: «Te pido disculpas porque esto se produjo cuando estábamos en una sala tú y yo a solas. Era una información que la casa desconocía, perdón». Pero Aramís no pudo contener las lágrimas y dijo: «Eres muy buen actor pero a mí no me la das. ¿Es que yo no puedo tener ilusiones?».

A continuación, la concursante se dirigió al confesionario donde se vino abajo: «Alguien le dirá 'una bruja te estaba mencionando en televisión' y yo no quería eso. No quiero perjudicarle en nada, no quiero que se hable de nada».