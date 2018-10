Andy y Lucas, demandados por llamar 'mamarracha' a una concejala El dúo Andy y Lucas. / Instagram El dúo ha sido muy criticado por los comentarios que hizo Lucas González en mitad de un concierto en la localidad granadina de Órgiva EL NORTE Miércoles, 3 octubre 2018, 14:38

Lucas González, uno de los miembros del dúo Andy y Lucas, tendrá que vérselas con la justicia después de que el ayuntamiento del pueblo granadino de Órgiva haya anunciado que tomará medidas legales contra éste por haber insultado a su concejala de Fiestas, María del Carmen Arenas, durante el concierto que ofrecieron en la localidad.

Según la alcaldesa, María Ángeles Blanco, la edil se negó a que los baños públicos ubicados cerca de los camerinos, los únicos del recinto ferial, estuvieran cerrados. «Cuando llegaron los del grupo dijeron que los servicios tenían que estar cerrados y mi concejala les dijo que no porque mucha gente necesitaba entrar a los baños», apuntó la alcaldesa.

Tras esa disparidad de criterios, Lucas González le dijo a la concejala durante el concierto: «No merecéis tener una concejala tan sinvergüenza. Hemos volado 15 horas para venir (desde México) a Órgiva con todo nuestro cariño, no ha parado de insultarnos desde que hemos llegado y nosotros no hemos hecho nada, va ciega perdida. Me da igual, para que lo sepáis, nosotros vamos a terminar nuestro concierto porque ustedes no merecéis la mamarracha que tenéis».

Esta polémica del dúo llega poco después de que hablarán de algunos niños y jóvenes asesinados en España, pidiendo justicia, usando el nombre de Gabriel Cruz, asesinado en 2018 por la pareja de su padre, sin haber pedido permiso a los progenitores, según recuerda el portal 'Bekia'.