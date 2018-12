Aleop cierra un acuerdo para ofrecer mejores condiciones a sus asociados en seguros de crédito Firma del acuerdo. Aleop continúa así llevando a cabo acciones y actividades en defensa de los intereses profesionales generales de sus asociados LEONOTICIAS Viernes, 28 diciembre 2018, 19:59

La Asociación Leonesa de Edificación y Obra Pública (ALEOP), integrada en la Federación Leonesa de Empresarios (Fele) y Crédito y Caución, compañía líder en seguros de crédito del mercado español, han cerrado un acuerdo de colaboración por el que los asociados de Aleop recibirán asesoramiento y estudio gratuito de seguros de crédito con las condiciones económicas más preferentes, siempre en función de los parámetros de riesgo y solvencia del cliente establecidos por la compañía.

Entre las principales ventajas para los asociados se encuentran: no informar a CIRBE (Central de Información de Riesgos del Banco de España) del importe de los avales; portal web gratuito para solicitud on-line de los avales; apertura de línea de avales gratis, sin costes de apertura ni de renovación; entrega en León capital en 24-48 horas desde solicitud; prima única anual, con devolución del importe no consumido, etc.

Aleop continúa así llevando a cabo acciones y actividades en defensa de los intereses profesionales generales de sus asociados, así como contribuyendo a su adecuada formación profesional y empresarial.