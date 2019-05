Suárez-Quiñones: «Siempre hemos estado con los agricultores, porque nosotros somos municipalista y del medio rural» Reunión en Sahagún. Los candidatos a las Cortes de Castilla y León, Juan Carlos Súarez-Quiñones, Ricardo Gavilanes, Smara Morala, Agustín Rajoy y Diego Suarez, el senador Javier Santiago Vélez y la candidata a la alcaldía de Sahagún, Paula Conde, han mantenido un encuentro con el presidente y secretario general de Asaja LEONOTICIAS Domingo, 19 mayo 2019, 11:35

Los candidatos a las Cortes de Castilla y León, Juan Carlos Súarez-Quiñones, Ricardo Gavilanes, Smara Morala, Agustín Rajoy y Diego Suarez, el senador Javier Santiago Vélez y la candidata a la alcaldía de Sahagún, Paula Conde, han mantenido un encuentro con el presidente y secretario general de Asaja, Arsenio García y José Antonio Turrado junto a los muchos agricultores de la zona de Sahagún, así como, representantes municipales y autonómicos del sector.

Ha sido un encuentro muy positivo, con propuestas y compromisos pensando en lo mejor para los agricultores y ganaderos de la provincia, para el desarrollo y crecimiento del sector y la modernización de las infraestructuras.

Juan Carlos Suárez-Quiñones ha indicado que el Partido Popular siempre ha estado con los pueblos, porque hemos nacido en los pueblos y somos un partido municipalista y del medio rural. Defendemos el medio rural, el campo y a nuestros ganaderos y agricultores.

Suárez-Quiñones ha manifestado el compromiso de la declaración de utilidad pública y la urgente ejecución de los proyectos de concentración parcelaria de las zonas de Almanza y Grajal de Campos. «Es imprescindible, y en ambos casos nos vamos a comprometer, en la próxima legislatura vamos a sacarlo adelante», indicó.

Respecto a la licitación y ejecución del último de los sectores de la zona regable de Payuelos, el cabeza de lista a las Cortes, ha indicado que, a pesar de ser responsabilidad del estado, ahí está la Junta aunque no es una infraestructura de su competencia, y está invirtiendo y va a invertir 75 millones de euros. Por qué estamos comprometidos y tenemos los recursos destinados a este fin. A lo que ha añadido que en estos 11 meses de gobierno socialista se han paralizado totalmente los regadíos de Payuelos. «Necesitamos una Junta de Castilla y León que no esté gobernada por el PSOE, que no la gobierne Tudanca, porque no va a exigir, no va a reclamar, no harán nada. Nosotros sí estaremos con los regadíos y con los intereses de nuestros agricultores»

Firme compromiso para continuar con la modernización de los regadíos, con las concentraciones parcelarias de Páramo Bajo y Villamuñío, así como, el compromiso de solucionar la situación de Oseja de Sajambre para catalogarlo de alta montaña, o el compromiso de tomar las medidas para desbloquear los títulos de propiedad de las fincas de reemplazo.

Respecto a los retrasos en la ejecución de algunos proyectos Suárez-Quiñones ha indicado que todas las administraciones se han quedado sin personal suficiente durante la poscrisis, y ahora es el momento de recuperar personal para trabajar en León, en todos estos proyectos que están ralentizados por la falta de personal, no por falta de rendimiento del personal.