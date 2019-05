Nart coloca al Corredor Atlántico como clave para lograr un León competitivo en España y Europa Javier Nart, en el centro, visita la Cámara de Comercio. El candidato al Europarlamento por Ciudadanos exige a los «irresponsables políticos» españoles materializar los proyectos de la Unión Europea pide dejar de usar la educación como «arma de destrucción masiva» RUBÉN FARIÑAS León Jueves, 16 mayo 2019, 14:23

Reforzando la unidad de la política europea y exaltando la acción conjunta que se desarrollar en Bruselas, Javier Nart ha visitado León dando un 'tirón de orejas' a la administración española por vivir «con los ojos en el ombligo y sin visión estratégica» para desarrollar el futuro del país.

El candidato de Ciudadanos al Parlamento Europeo ha acudido a la Cámara de Comercio para exponer la necesidad de una sociedad competitiva, a través de la excelencia, y avanzar en el mercado exterior.

Nart ha recordado que somos «seres económicos» y en León esto se traduce en comunicaciones, y eso es ferrocarril, que es la capacidad de ser competitivo para llegar pronto, con productos de calidad, donde también llegan otros. «Esto es el Corredor Atlántico, y lo que ha acordado el Parlamento Europeo es la conexión Coruña-Vigo-Ourense-León-Venta de Baños para colocar mercancía en España y Europa.

Javier Nart, en la Cámara de Comercio de León. ¿León sede de la Agencia Europea de Ciberseguridad? «Todavía de eso no hay nada, y por lo tanto podemos lanzar cohetes y quedará bien, y puedo prometer, pero hay que hacer». Así de contundente se mostró el eurodiputado Javier Nart al ser preguntado por las posibilidades reales de que León sea una subsede de la Agencia Europea de Ciberseguridad. El político ha hablado de «un principio» que existe en el Báltico, y se ha referido a «los brindis al sol y una forma de tomar el pelo a la ciudadanía» sobre un posible proyecto en firme para que la capital leonesa, a través del Incibe, sea referente europeo en esta materia.

Acompañado por las candidatas de la formación naranja a las Cortes de Castilla y León, Ana Carlota Amigo, y a la alcaldía de León, Gemma Villarroel, el político ha denunciado que los planes y proyectos diseñados por la Unión Europea no acaben de cuajar en España. «Estamos en la nada y León sigue aislada y todos hablan de progreso, el futuro y las glorias pero no se materializa el proyecto. Javier Nart insiste en que lo que en Europa se ha acordado resulta «inútil» si aquí no se responde por «irresponsables políticos».

La educación en España

El próximo miembro del grupo ALDE -liberales europeos- también ha pedido trabajar en una educación de excelencia, un nivel que se requerirá al 20% de la sociedad para realizar los trabajos en el futuro, y con lo que «muchos políticos teorizan y hacen metafísica en vez de física».

«La educación se ha convertido en un arma de destrucción masiva y se convierte en la educación de impulsar el propio partido y no lo que necesita España», ha criticado Javier Nart, quien reconoce que la universidad es «una máquina de frustración, donde decenas de miles de personas van al paro o al empleo precario por no integrar la universidad con la realidad de la empresa».

La carrera en y hacie el Parlamento Europeo

El candidato de las próximas Elecciones Europeas del 26-M también ha hablado sin tapujos de una campaña «de un aburrimiento intenso» porque está «hasta el gorro de escuchar memeces, contestaciones ideológicas» en las que nadie habla del verdadero reto de la sociedad como es la transformación tecnológica internacional.

Javier Nart espera una fuerte representación de Ciudadanos en la Eurocámara, donde aspiran a ser el grupo más fuerte dentro de Alde, con 10 o 12 eurodiputados, que sirvan para impulsar actuaciones en beneficio de España. «El problema del Europarlamento es que no hay espectáculo, nadie saca la voz ni se pone medalla; lo bueno que le ha ocurrido a España en Europa no ha sido por el pensamiento de alguien o su protagonismo, sino el de todos juntos».

A ese parlamento llegará VOX, partido que es consecuencia «de una patología social como es el vértigo de las clases medias a un futuro de desconfianza por la corrupción y la crisis económica que no obtuvieron respuestas estratégicas». También ha denunciado la condena de populistas de extrema izquierda y el separatismo.

Todo esto, lo ha expuesto el político catalán en su visita en la Cámara de Comercio de León, donde el presidente, Javier Vega, le expuso las principales reivindicaciones del sector. «Hemos incidido en el Corredor Atlántico, incidido en el tema fiscal y que estén menos gravadas a nivel europeo, y los tiempos de pago a las empresas; también hemos reivindicado que cueste trabajo llegar a Europa».