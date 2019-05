Mañueco se presenta como el «único» que garantiza «avance» y con una llamada al voto de Cs y Vox El vicesecretario de Acción Parlamentaria y Comunicación del Partido Popular de Castilla y León, Raúl de la Hoz, presenta la campaña electoral del PP de cara a las elecciones autonómicas y municipales. / Rubén Cacho El candidato del PPCyL recorrerá 7.500 kilómetros en una campaña de cercana y de diálogo para explicar que la alternativa es su partido o un «Gobierno de PSOE, populistas y comunistas» LEONOTICIAS León | Valladolid Martes, 7 mayo 2019, 13:38

El candidato del PPCyL a la presidencia de la Junta de Castilla y León,Alfonso Fernández Mañueco, realizará una campaña electoral cercana y de diálogo en la que se presenta como el «único» cuyo proyecto garantiza que la Comunidad avance y no «arriesgue» con una alternativa de un «Gobierno del PSOE, populistas y comunistas» y en la que hará un «especial llamamiento» para recuperar el voto perdido en Ciudadanos y Vox.

Fernández Mañueco recorrerá 7.500 kilómetros en su primera campaña electoral, bajo el lema 'Centrados en Castilla y León', como candidato autonómico en la que contará con la «implicación» del presidente saliente de la Junta, Juan Vicente Herrera, de los miembros de su Ejecutivo y de dirigentes nacionales, entre ellos el líder Pablo Casado.

«La alternativa es el Partido Popular o el Gobierno del PSOE con populistas y comunistas», sentenció el vicesecretario de Acción Parlamentaria y Comunicación, Raúl de la Hoz, durante una rueda de prensa para la presentación de la campaña, en la que calificó al socialista Luis Tudanca como la «quintaesencia del sanchismo, que no ha gestionado nada en su vida y que quiere ser presidente con el apoyo de radicales y comunistas».

Antepuso la alternativa de «certidumbre, seguridad y seriedad» que representa Alfonso Fernández Mañueco, que realizará una campaña «constructiva, directa, cercana, positiva y quien representa el único proyecto para que Castilla y León no se detenga, siga avanzando y no se arriesgue en el abismo y la incertidumbre», que atribuyó a la oposición socialista.

«No es el momento de experimentos radicales, sino de seguridad y certeza», recalcó, convencido de que su partido es «solvente, serio, reconocible y fiable» en contraposición a los socialistas que sólo «se preocupan» de la Comunidad en elecciones, que en las Cortes eran «radicales y sectarios» y «ahora se ponen en la piel de cordero» cuando han estado de «perfil» en momentos en que se ha «vilipendiado y despreciado» con decisiones de Pedro Sánchez.

Crítica a Tudanca

De la Hoz no sólo criticó a Luis Tudanca y su proyecto, sino también a Francisco Igea para recordarle que «no se puede votar para echar a Sánchez» -generales del 28 de abril- y «un mes después traer a Pedro Sánchez al Colegio de La Asunción», en referencia a un posible pacto entre el PSCyL y el «nuevo» Ciudadanos del «pucherazo» de las primarias como aliados en la Presidencia de la Junta.

El candidato del PPCyL hará un «especial llamamiento» en esta campaña, dirigida a todos a quienes les votaron y quienes no lo hicieron, a las personas que optaron por Ciudadanos y Vox en las generales, detalló De la Hoz, para quien los candidatos del partido de Santiago Abascal «no conocen la Comunidad, no tienen un líder que resida en Castilla y León y no tienen programa».

Siempre en el centro

«No hemos dejado de ser de centro», afirmó De la Hoz, que reconoció que no buscan «sorprender» con el lema de la campaña «Centrados en Castilla y León», utilizado a nivel nacional en 2011 como «Centrados en el futuro», sino reflejar la realidad de un partido comprometido con la Comunidad, como consideró que se refleja al contar con la «mejor» sanidad, educación y servicios sociales y convertir esta legislatura en la del «empleo», con 65.000 nuevos ocupados.

Respecto de si pactarán con Vox, como el modelo andaluz, explicó que no tienen interés en el pacto con ningún partido, sino con los ciudadanos, y en tener la mayoría suficiente para ello e ir a «apoyos puntuales» con la formación naranja, como en la pasada legislatura. «Estaríamos encantados de reproducir el acuerdo con Ciudadanos, pero no está en esa disposición», anotó.

Sin embargo, expresó el convencimiento de que un mes después de las elecciones «muchos ciudadanos se replantean» el voto del 28 de abrir para volver a la «casa» del Partido Popular. De la Hoz concluyó en que ellos «no se disfrazan, ni finguen», sino que son el mismo partido que hace cuatro u ocho años.

La campaña electoral contará con 300 actos del candidato a la Junta y los autonómicos, tanto en encuentros, sectoriales y mitines, ya que Fernández Mañueco recorrerá toda la Comunidad y los principales municipios. Arrancará la pegada en Salamanca, a las 20.00 horas, y después en Valladolid. El sábado presentará el programa electoral y después la caravana tomará rumbo a Briviesca y Miranda de Ebro, en Burgos.