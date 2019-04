José Antonio Diez: «Lo que pido es que se deje gobernar a la lista más votada; a partir de ahí, diálogo» José Antonio Diez, durante la entrevista mantenida en la redacción de leonoticias. / Sandra Santos «Silván es uno de los peores alcaldes que ha tenido esta ciudad en la democracia» | «Silván decidió en su momento arroparse en Ciudadanos y Ciudadanos arroparse en Silván. Por lo tanto Ciudadanos es corresponsable de la nula gestión» | «Haremos un gran pacto por el empleo», afirma durante un encuentro en leonoticias J.C. | A.C. León Viernes, 5 abril 2019, 19:32

José Antonio Diez (León, 1968) se muestra seguro y confiado. Seguro de que su partido, el PSOE, será la fuerza más respaldada por los leoneses en las próximas citas electorales. Confiado en que, sin dudarlo, su lista será la más votada en el escenario local. «Voy a ser el próximo alcalde de León», asegura con determinación.

Durante un encuentro mantenido en leonoticias.tv Diez insiste en la necesidad de que el ejercicio de gobernar sea asumido por quienes representan la «lista más votada», y desde esa premisa conducir la ciudad a base de diálogo y entendimiento con el resto de fuerzas políticas. Gobernar en una teórica minoría no será, advierte, un problema y sí una motivación en beneficio de los ciudadanos.

Culpa al actual alcalde, Antonio Silván, de los problemas de la ciudad y recuerda que se trata de un político obligado a ejercer como alcalde «cuando en realidad quería irse al Senado», además de 'marcado' por las conversaciones de la 'trama Enredadera' y la «falta de iniciativa» para motivar a la ciudad.

-Cada cuatro años toca examen ante los ciudadanos. ¿Cómo afronta ese examen también dentro de su propio partido?

El primer examen siempre es el interno. Me presenté a las primarias y no hubo ningún otro candidato siendo elegido de forma unánime. Estoy orgulloso del apoyo que recibo de mis compañeros. Tengo el compromiso y el deber de representar a los socialistas de una manera digna y lo hago buscando un cambio y una transformación de esta ciudad y de un futuro mejor para los leoneses-

-¿Qué radiografía puede hacer los 8 años de gobierno popular en el Ayuntamiento de León?

Estos ocho años para los leoneses no han sido fáciles. No sólo por la incapacidad en la gestión del PP. Hablar de gestión es complicado cuando no ha habido gestión. Estos ocho años han supuesto también un gobierno del PP en la administración central que ha lastrado y paralizado todos los proyectos de la etapa de Rodríguez Zapatero y que estaban encaminados al desarrollo de esta ciudad y de esta provincia. La inacción desde todos los puntos de vista la han tenido los dos alcaldes del PP y en especial Antonio Silván. A ello se suma un gobierno autonómico que no suele mirar para nada a esta provincia y si a eso le unimos un gobierno central que cada vez que está el PP castiga de una manera muy seria a León y los leoneses es evidente el resultado.

«Cuando quien tiene que liderar el proyecto para una ciudad no quiere hacerlo el resultado es el conocido: gestión ineficaz, falta de reivindicación de proyectos y falta de ilusión en la ciudadanía» Silván, bajo la lupa

-¿Qué valoración puede hacer de los dos últimos alcaldes de la ciudad, Emilio Gutiérrez y Antonio Silván?

En el PP diría que es difícil saber quién ha sido peor, me quedo con el que hoy es candidato a la alcaldía. Creo que Antonio Silván tiene una serie de condicionantes que le hacen ser si no el peor sí uno de los peores alcaldes que ha tenido esta ciudad en la democracia. El primer hándicap que ha tenido es que llegó a León sin querer ser alcalde. Él llegó aquí como un trampolín político para realmente alcanzar su objetivo que era sustituir a Juan Vicente Herrera en la Junta de Castilla y León. Una vez que ese proyecto se ha truncado no intentó cambiar el rumbo y buscó una salida. Hasta minutos antes de que el PP designara al candidato al Senado él ha estado peleando con uñas y dientes y con las herramientas que tuviera a su disposición para irse a Madrid. Cuando quien tiene que liderar el proyecto para una ciudad no quiere hacerlo el resultado es el conocido: gestión ineficaz, falta de reivindicación de proyectos, falta de ilusión en la ciudadanía y una petición unánime que es un sentir que se nota en la calle que es la petición de cambio. La gente quiere un cambio y quien mejor puede representar ese cambio es el Partido Socialista.

-¿La gestión del PP y su valoración es paralela a la de Ciudadanos?

Ciudadanos es corresponsable al cien por cien de la acción de Antonio Silván. Silván decidió en su momento arroparse en Ciudadanos y Ciudadanos arroparse en Silván. Por lo tanto Ciudadanos es corresponsable de la nula gestión. Es desalentador que un partido que llega con el discurso de la renovación termine siendo una mera muleta de Antonio Silván y plegándose una vez y otra a sus intereses, a sus engaños y a sus fraudes.

-El PSOE sale a ganar y con ello unos posibles resultados favorables para el PSOE le podrían obligar a pactar con esa misma formación, Ciudadanos.

Yo no voy a decir salimos a ganar. Yo voy a decir: voy a ganar. El PSOE va a ganar estas elecciones. El escenario que se presenta y la gran fragmentación va a crea una situación compleja con capacidad para llegar a acuerdos con diferentes formaciones y propuestas. Yo aquí tengo dos propuestas, pero una de ellas no se puede realizar. Una, que se imponga la doble vuelta y que sean los leoneses y leonesas quienes elijan a su alcalde y no con oscuros pactos de despacho a cambio de cuestiones difíciles de explicar y ocultar, pero como no es posible lo que he pedido es que se deje gobernar a la lista más votada. En la política municipal son más importantes las personas que los partidos, creo que ha personas con ganas de hacer cosas por León. Hablamos de hacer ciudad y por lo tanto lo idóneo es poder gobernar en minoría, pudiendo llegar a acuerdos puntuales con las diferentes fuerzas políticas. Eso requeriría mucho más el proyecto de ciudad y soy partidario de esa forma de gobernar pero creo firmemente que es la fórmula en la que el alcalde tiene que mostrar un gran liderazgo y obliga a hablar y pactar. Eso es lo que quieren los ciudadanos que prefieren el diálogo a tirarnos piedras entre los representantes públicos.

«Llevamos tiempo trabajando en el programa, es un programa que nace de aquello que hemos escuchado de los diferentes vecinos de la ciudad. Me he reunido más de 200 veces con vecinos» El programa

-Al PSOE municipal el PP le acusa de ser la formación del 'no por el no'.

Que nos acusen del 'no por e no' no es justo. Aquí ha habido proyectos que hemos apoyado. No nos hemos opuesto a que se rehabilitara la Plaza del Grano o a que se remodelara la iluminación de la ciudad, no nos hemos opuesto a muchísimas mociones que se han presentado por otras formaciones. No es el no por el no. Le ofrecimos un gran acuerdo a Silván para peatonalizar Ordoño. El 'no por el no' es lo que Silván ha hecho con la oposición que lo único que ha hecho es obviar a la oposición y estar casado con Ciudadanos.

-Va a ganar, asegura, y lo hará con un programa que se redactará en qué términos.

Llevamos mucho tiempo trabajando en este programa, es un programa que nace de aquello que hemos escuchado de los diferentes vecinos de la ciudad. Me he reunido más de 200 veces con vecinos de la ciudad. Tengo un gran conocimiento de lo que quieren los vecinos y lo que necesitan. Ese conocimiento de las necesidades vecinales tendrá su presencia en el programa, Pero un programa tiene que tener también una parte de proyecto de ciudad hacia el futuro, desde el empleo a la movilidad o el turismo, la posible reindustrialización pese a ser una ciudad con muy poco suelo, pero aprovechando las sinergias del alfoz. Haremos mucho hincapié en un gran pacto por el empleo que no se quedará en palabras, con presencia de la Universidad, sectores empresariales y otras administraciones. Nosotros no podemos crear el empleo ni cambiar la tendencia de la pérdida de 1.500 leoneses cada año y eso o se puede cambiar si no se implica a la Junta y el Gobierno. León no se trata de fijar población sino de crecer y para eso hay que hacer las cosas bien y contar con todo el mundo. Tiene que ser un plan con liderazgo, saber los sectores en los que podemos creer. Tenemos claro por donde hay que caminar.

-¿Será reivindicativo ante el resto de administraciones, autonómicas y nacionales?

Seré reivindicativo. Quien me conoce sabe que lo soy. Siempre he sido muy guerrillero. Con lo que me comprometo lucho por ello. Siempre me dicen tú no lo intentas, lo consigues. Haré esa reivindicación frente a un gobierno socialista de la Junta y del Gobierno. En mi presentación como candidato, Tudanca ya recordó que siempre estoy reivindicando.

Torneros es clave. Llevó cinco años reivindicando Torneros pero la Junta, con el señor Silván a la cabeza, siempre dijo que el eje del noroeste debería estar en el sur, en Valladolid Torneros como elemento de futuro

-Torneros ha sido un eje de su discurso.

Torneros es clave. Llevó cinco años reivindicando Torneros sobre todo porque Europa lo tenía marcado dentro de la red Europea de Transporte. Pero la Junta, con el señor Silván a la cabeza, siempre dijo que el eje del noroeste debería estar en el sur, en Valladolid. Ahora el PP se suma al carro y me parece bien porque más vale tarde que nunca, pero es una lástima que se hayan perdido cinco años de subvenciones europeas.

Confío en Torneros y sé que va ser uno de los principales pulmones económicos de esta provincia. Hay conversaciones importantes para dar un impulso importante a Torneos.

-¿León tiene oportunidades de futuro?

Leon tiene futuro y mucho futuro. A la visión negativa de la provincia nos ha llevado el PP. El INE dice la posición que ocupa León, pero tengo una visión muy optimista de esta ciudad. Cada día de una manera más clara y directa voy conociendo a los sectores influyentes de esta ciudad y hay gente con unas posibilidades tremendas pero no se les ha dado una oportunidad.

León tiene muchas ventajas competitivas frente a otros lugares, en primer lugar su ubicación, su liderazgo por ubicación en el sector logístico, el sector de la nuevas tecnologías o de las tecnologías TIC, tenemos la suerte de que Zapatero ubicó aquí el Inteco, ahora Incibe, que perdió cierto empuje pero sirve de base como polo tecnológico. Tenemos potencial con el turismo que no es para nada lo que nos está vendiendo. Apuesto además del turismo venido de la riqueza patrimonial por una apuesta por el turismo cultural. León debe ser un centro referencial en materia de cultura y no me olido de todos aquellos que conforman el tejido económico, las pequeñas pymes que se han visto castigadas. Desde el Ayuntamiento se puede aplicar medidas que les ayuden, no medidas como eliminar la tasa de apertura que no sirvió de nada, estas cuestiones hay que hacerlas de forma progresiva. El sector autónomo, pymes, comercio. va a tener una grandísima importancia en nuestro proyecto político.

-¿Qué ocurrirá con Ordoño II?

-Una de las primeras actuaciones que tomaremos será hacer que Ordoño II sea lo que debería haber sido, una vía peatonal o semipeatonal con el tráfico restringido a transporte público, carga y descarga y vecinos. Ordoño no puede ser una carretera. Esta avenida estuvo cerrada ocho meses para nada y en León no hubo un problema de tráfico y sí hubo un problema que fue el que se causó a los comerciantes. El PP quería peatonalizar pero su socio se lo impidió. Peatonalizar es crear una actividad económica en un eje fundamental. Y la reconversión de carretera a vía peatonal no supone además un despilfarro no lleva un coste añadido porque solo es colocar una cámara que restrinja el tráfico, luego habrá otros retoques para recolocar esta la soberana chapuza.

«De lo ocurrido con el Palacio de Congresos el gran culpable se llama Antonio Silván; siendo consejero no aportó las cantidades comprometidas» El Palacio de Congresos de León

-¿La integración de Renfe?

La integración no me puede satisfacer pero no podemos quedarnos en un proyecto de 20 millones de euros. Sacamos un concurso público de 50 que se adjudicó en poco más de 20 con apenas 400 metros soterrados. Me parece que no satisface una necesidad básica.

-¿Y Feve?

Lo tenemos claro en el caso de Feve. He estado en Madrid tanto en Renfe como en Feve. Se están dando los pasos para solucionar los problemas, Hay un compromiso firme del Gobierno de poner en marcha la integración hasta la estación de Matallana. En primer lugar hay que hacer un reglamento en el que se está trabajando y en segundo lugar comprar los trenes tran y en eso el ministerio está trabajando.

-¿León tendrá Palacio de Congresos?

Éste es un tema es muy claro. Fue una oportunidad que tuvo esta ciudad. El responsable de que no se haya materializado es Silván. En su etapa de consejero no cumplió con los pagos comprometidos en el acuerdo y la sociedad incurrió en penalizaciones por incumplimientos que han supuesto 10 millones de euros en un proyecto de 60 y de eso el único responsable es Antonio Silván. No quiso apostar por León estando en Valladolid. Duele lo que hizo. Es evidente que León no le importa nada. Es importante señalar que el déficit de no tener un Palacio de Congresos es importante porque sin esa herramienta el Palacio de Exposiciones es una caja vacía. Pese a ello soy optimista en que en un futuro podamos finalizar la obra. Recuperar ese proyecto para León es clave. Una vez hecho no se puede desperdiciar.

-¿Le molesta que la iniciativa del PSOE sobre León capital gastronómica haya sido acaparada desde el equipo de gobierno municipal?

A mí no me duele cuando tu lanzas una propuesta y se lleva adelante y sale bien; no me duele, casi al contrario. Una propuesta nuestra y que salga adelante está bien. Yo creo que no se cumplieron las expectativas más allá de montones de fotos. León ha perdido una oportunidad de darse a conocer. Un evento del que la ciudad no se ha sentido partícipe no es un éxito. Es una oportunidad desaprovechada por la muy mala gestión. Espero que con el tiempo hagamos las cosas mejor. Un alcalde debe liderar los proyectos y Silván ni es líder, ni tiene proyectos y no lidera proyectos.

«La política tiene que gustar, tiene que gustarte lo que haces. Y me apasiona la política. Quiero ser alcalde de mi ciudad» El futuro personal

-¿Por momentos se les ha visto poco críticos o tibios en todo lo que ha rodeado a la operación Enredadera en el Ayuntamiento de León?

Más crítico no se puede ser cuando tú presentas una moción de censura. Fuimos los primeros en salir a denunciar los gravísimos hechos ocurridos en el Ayuntamiento de León. Se tuvo conocimiento de unas bochornosas e injustificables conversaciones de Antonio Silván con un empresario de esta ciudad y fuimos muy contundentes. Pedimos un pleno para que el alcalde diera explicaciones sobre lo sucedido. Silván no dio ninguna y por lo tanto no se puede decir que no haya sido crítico. Lugo llegó Ciudadanos, la muleta, a salvarle la cara al alcalde y no apoyar la moción de censura.

La comisión de investigación fue una farsa y una vergüenza, un lavado de cara al PP de ciudadanos de magnitud increíble. Ahora están enfadados pero el 7 de agosto estaban tan contentos. Todo ha sido pirotécnica verbal.

-¿Cómo se ve en esta frenética carrera electoral?

La política tiene que gustar, tiene que gustarte lo que haces. Y me apasiona la política. Quiero ser alcalde de mi ciudad. El desgaste es más familiar que personal. La política te aparta de tu familia muchos fines de semana y sin el apoyo de la familia esto es imposible. Yo no me encuentro desgastado, en ese sentido me encuentro más fuerte que nunca.