Francisco Igea: «El PP ha practicado aquí el mismo clientelismo que el que se ha visto en Andalucía» Francisco Igea, durante la entrevista en leonoticias. / Sandra Santos No avanza si apoyará a Tudanca o a Mañueco porque «salimos a ganar» y hace bandera del cambio, hasta el punto de que «sin él no será posible formar un gobierno». El candidato de Ciudadanos para la presidencia de la Junta de Castilla y León responde en leonoticias en plena campaña electoral NACHO BARRIO León Domingo, 19 mayo 2019, 10:09

Francisco Igea llega a la redacción en plena vorágine de la campaña. Es domingo pero no por ello se descansa. El candidato de Ciudadanos a la presidencia de la Junta de Castilla y León no tiene tiempo que perder. El futuro de la comunidad se mueve en un 'puñado' de votos y toca salir a la calle a convencer. Su plan no pasa ni por apoyar a Luis Tudanca ni a Alfonso Fernández Mañueco. Lejos queda aquello de hacer fácil el camino al más votado. Defiende que salen a ganar y tras curtirse en unas primarias de película llega con ganas de hacerlo. Francisco Igea responde.

-Le iba a preguntar por cómo va la campaña, pero después de aquellas primarias (que ganó a Silvia Clemente con indicios 'pucherazo' incluido) esto no es nada…

-Esto es coser y cantar [risas]. Siempre hay que trabajar y hacer muchos kilómetros pero venimos rodados, con el mensaje y con el equipo en marcha, lo que nos ha venido muy bien. Estamos trabajando duro y viendo ya la cima.

-¿Qué ambiente se está encontrando?

-En general el ambiente es muy favorable, la gente en la calle quiere cambio, estamos transmitiendo el mensaje de que la garantía de un cambio real y efectivo somos nosotros, porque están cansados de estos treinta años de la misma política y nos ven con muchísima ilusión, por lo que estamos muy contentos.

-Como médico que es, le pediré que saque el instrumental y examine cómo está Castilla y León como paciente. ¿Cuál es el diagnóstico?

-Tiene varias enfermedades, una de ellas es de corazón, que está cansado y harto de resignación y melancolía. La situación que define a la comunidad está entre la esperanza de algo nuevo o resignarse a lo de siempre. Además tiene problemas de futuro y de crecimiento, porque ha estado dirigida durante mucho tiempo por un partido muy conservador, tan conservador que presume de la Fundación Anclaje, lo que no puede ser más conservador. No hay un mensaje de esperanza, innovación, futuro… Además le falta limpieza y libertad en la administración, solo crecen los países que tienen una administración limpia y buena educación. Y aquí se practica el clientelismo, la libre designación y se prima pertenecer o agradar al partido antes que el ser eficaz, lo que lleva a la despoblación. Pero ojo, que tenga causas no quiere decir que no tenga remedio.

«Aquí se practica el clientelismo, la libre designación y se prima pertenecer o agradar al partido antes que ser eficaz» política del pp

-Avanza usted la siguiente pregunta, ¿cuál es el tratamiento?

-Un cambio radical en sus políticas que haga que avancemos hacia lo contrario hacia lo que hemos avanzado hasta ahora. Una administración libre, profesionalizada, con rendición de cuentas, evaluación de resultados de las políticas públicas, en la que los funcionarios estén orgullosos de su trabajo y estén en un plan de mejora continua. Que sepan que son hombres y mujeres libres pero no solo eso, sino también la parte más importante para garantizar el crecimiento. Por eso vamos a introducir esa política, porque en la vida lo que no se mide y evalúa no se valora. Ese es uno de los cambios esenciales que queremos introducir, además de que creemos en la libertad, que significa que uno puede opinar, sentir, amar y relacionarse cómo y con quien quiera, solo limitado por los derechos de los demás. En una administración pública quiere decir que, por ejemplo, los medios de comunicación no serán castigados según traten de bien al consejero o al presidente. Creemos en planes de medios objetivos y transparentes.

-No van a faltar los medicamentos en la receta médica…

-Es que si apostamos por los mejores, acabaremos con la corrupción y tendremos futuro. Cuando hablamos de luchar contra la despoblación hay una parte del discurso que no es del todo correcta. La genta se va porque no tiene una manera de ganarse la vida y progresar. Tenemos que conseguir que en nuestra comunidad se exploten sus mejores recursos y oportunidades. Vivimos en un mundo global en el que nunca vamos a competir por el precio de nuestra mano de obra. El futuro pasa por estar siempre en la vanguardia, por conseguir que esta tierra sea capaz de competir en el mundo globalizado. Hay que meter innovación, además de apostar por su patrimonio, que es su única industria no deslocalizable.

-El 'médico' que se ha encargado del paciente durante estas últimas décadas ha sido el PP. ¿La labor de Ciudadanos tras estas elecciones pasa por mantener al doctor o por cambiarlo?

-Todo el mundo tiene claro en la comunidad que, si hace falta un buen médico, ese es Ciudadanos. Nadie va a competir con nosotros en eso.

-Pero las encuestas apuntan a que tendrán que decidir entre Mañueco o Tudanca.

-No le vamos a dar el gobierno ni a Tudanca ni a Mañueco. Salimos a ganar estas elecciones porque creemos que hay posibilidades reales, nos quedan dos semanas de campaña y estamos muy cerca, por encima del 20%. No estamos aquí, y tiene que quedar claro, para darle el gobierno a uno a otro, sino para garantizar que habrá cambio, porque si no hay cambio no habrá gobierno. El cambio es el cambio real, porque la política del PP aquí, con clientelismo político y libre designación es lo mismo que se ha hecho en Andalucía, Extremadura o en Castilla La Mancha. El cambio de color no es un cambio de políticas, solo lo es de color. Cuando le das la vuelta a la tortilla te queda sorprendentemente el mismo plato, que es una tortilla. Si no somos capaces de garantizar un cambio en la política no pactaremos ni con unos ni con otros, es más fácil que pacten PP y PSOE como han hecho durante los últimos cuarenta años, cuando estaban de acuerdo en bastantes cosas. El 'capitalismo de amiguetes' es tan del PSOE como del PP. Vamos a dejar participar del cambio a aquellos que estén de acuerdo con las medidas de igualdad, regeneración y libertad.

«Si no somos capaces de garantizar un cambio en la política no pactaremos ni con unos ni con otros, es más fácil que pacten PP y PSOE como han hecho durante los últimos cuarenta años» futuros pactos

-¿Podrían entrar en el juego las alcaldías de la comunidad a la hora de conformar un gobierno autonómico?

-No, esto no es una subasta, nosotros no cambiamos la regeneración y el cambio político real por un juego de sillas, nunca lo hemos practicado ni lo vamos a practicar. Venimos a asegurar que se ha acabado el clientelismo.

-Hemos podido saber en los últimos días el compromiso de la Junta con la Televisión de Castilla y León en forma de subvenciones directas. ¿Habrá cambios en este sentido?

-Nosotros cambiaremos radicalmente toda la política de medios de la Junta de Castilla y León. Creemos que es esencial la supervivencia de todos los medios, incluida la televisión, pero deben de sobrevivir en un ambiente de libertad y objetividad. Tendremos que sentarnos para ver qué criterios utilizamos para decidir los planes de medios, pero serán criterios independientes, objetivos y no serán a cambio de que se nos trate bien o no se nos critique, no vamos a levantar el teléfono para amenazar, eso se ha acabado. Queremos asegurar a todos los profesionales de la prensa de Castilla y León que van a ser tratados con independencia y con objetividad, peleando por la supervivencia de cuantos más medios mejor, porque cuantos más haya más libertad habrá.

-Hacemos esta entrevista en León capital, ¿cuál es su plan para la provincia?

-León va a jugar el mismo papel que juegan todas las provincias de Castilla y León y todas sus capitales. Cada una tiene sus problemas concretos, pero vamos a tratar a todas por igual. León tiene una Universidad muy potente que necesita crecimiento y más inversión. Puede ofrecer transferencias clave en Sanidad con el Hospital Veterinario. Vamos a condicionar el incremento presupuestario a los mismos criterios que a la de Salamanca, Burgos o Valladolid. Ver objetivamente su posición en rankings, su empleabilidad, su transferencia tecnológica…

«León va a jugar el mismo papel que juegan todas las provincias de Castilla y León y todas sus capitales. Cada una tiene sus problemas concretos, pero vamos a tratar a todas por igual» león en la comunidad

Además haremos políticas contra la despoblación haciendo rebajas fiscales, favoreciendo al sector primario en León, pero lo haremos de la misma manera en un sitio que en otro, con más intensidad si es necesario. Defendemos la igualdad en todos los territorios, ese es el mensaje esencial.

-En León no son pocos los que aseguran que todo iría mejor con una Región Leonesa autónoma…

-Nosotros creemos que la solución pasa por más Europa, creemos que el nacionalismo, el mensaje de la diferencia, la desigualdad el victimismo… En definitiva, el mensaje populista de buscar un enemigo para encontrar la solución es nefasto en política, además de simplista. El desarrollo está en la globalización y en la libre competencia. Sé lo que es cruzar el Telón de Acero, lo que es tener que pasar controles, fronteras, cambiar de moneda… Cualquiera que conozca aquel periodo sabe del avance que ha traído el libre comercio. La solución no es retraerse al pasado y buscar enemigos, es decirle a todo el mundo que en León, Zamora y Salamanca tienen las mismas posibilidades, que somos tan buenos como cualquiera y que tenemos opciones de mejorar. Es cierto que el oeste tiene tasas de empleo más bajas, pero la solución no se encuentra en un mundo que vuelve a la tribu, sino en una sociedad que mire al futuro.

-Por último, ¿cómo me convence de que estos próximos cuatro años va a merecer la pena no irse de Castilla y León?

-Porque van a significar el cambio a la libertad. Cuando pasen estos cuatro años tendremos claro el futuro de la comunidad, que estará en crecimiento, con optimismo, en la que nadie es tratado de forma diferente por estar en un partido u otro. Una comunidad en la que nadie levantará el teléfono para decirle a usted como periodista 'ojo con lo que dices porque tengo el plan de medios'. Si algo se va a ganar en estos cuatro años, eso va a ser la libertad.