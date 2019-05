Todos contra Mañueco en un debate con empleo y despoblación como telón de fondo Los participantes en el debate, en el plató de Televisión de Castilla y León. PSOE, Ciudadanos y Podemos reprochan al PP la despoblación y Mañueco achaca el problema a Zapatero | El PSOE propone crear una Vicepresidencia y el PP una Consejería, Ciudadanos asegura que «no se puede prometer magia» y Podemos apuesta por un modelo comarcal LEONOTICIAS León Miércoles, 15 mayo 2019, 11:28

Los candidatos del PSOE, Ciudadanos y Podemos-Equo a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Luis Tudanca, Francisco Igea y Pablo Fernández, reprocharon al PP en el primer bloque temático del debate electoral la falta de medidas efectivas para luchar contra el que calificaron como el «principal problema» de la Comunidad, la despoblación, durante los últimos 32 años en que han gobernado la autonomía los 'populares'. Frente a ello, el candidato del PP, Alfonso Fernández Mañueco se defendió asegurando que antes de la crisis, «provocada» a su juicio por el PSOE durante etapa con José Luis Rodríguez Zapatero al frente del Gobierno de España, Castilla y León tenía más población que ahora.

Galería. Imágenes del debate realizado este martes por los candidatos a la Junta. / Dos Santos

El candidato socialista, Luis Tudanca, destacó que en los últimos ocho años Castilla y León ha perdido 150.000 habitantes y señaló que, en caso de seguir así, «la mitad de la población que perderá España será de Castilla y León». Frente a esa «realidad», que achacó a las décadas de gobernanza de los 'populares' en la Comunidad, subrayó que «hay otro camino» y propuso la creación de una Vicepresidencia del Gobierno para hacer frente al reto demográfico, un plan de retorno y de igualdad de oportunidades para el medio rural, y bonificaciones fiscales para quienes viven lejos de las grandes urbes.

El aspirante de Ciudadanos, Francisco Igea, se valió de un mapa de la despoblación, antes de recalcar que «en la mayoría de las poblaciones en riesgo de desaparición hay un alcalde del PP en el Ayuntamiento». A su juicio, «el PP siempre ha apostado por el clientelismo y eso es lo que siguen ofreciendo». «Este es el mapa de la desigualdad que han generado PP y PSOE año tras año pactando presupuestos e inversiones con los nacionalistas, generando condiciones que hacen que nuestras empresas y trabajadores se vayan», lamentó.

Despoblación

Por su parte, el candidato de Podemos-Equo, Pablo Fernández, afirmó que «la despoblación es la consecuencia de las políticas del bipartidismo, especialmente del PP». En su opinión, «revertir este problema será una tarea ardua que no se puede afrontar en una única legislatura», y por ello apuestan por «un pacto de Estado en torno a vivienda, empleo e infraestructuras» en el medio rural, además de «potenciar el sector primario, forestal y el patrimonio. «En nuestro campo se haya la medicina para muchos de los males del siglo XXI. Queremos llenar de vida el medio rural», resumió.

El último en abrir la ronda de intervenciones fue el aspirante del PP, Alfonso Fernández Mañueco, que argumentó que los 'populares' pretenden «crecer en población y en oportunidades en las zonas rurales». «La despoblación se produce en las sociedades desarrolladas», sentenció antes de subraaar que «el PP es el partido del mundo rural». «Hay que seguir potenciando los servicios públicos, una fiscalidad especial para las zonas rurales, e incrementar y desarrollar la conciliación con la educación infantil de cero a tres años especialmente en las zonas rurales», resumió.

Propuesta

Cuestionados por las moderadoras del debate, Alejandra Abad y Natividad Melendre, sobre sus fórmulas para ordenar el territorio y afrontar la despoblación, Igea recordó que en las Tierras Altas de Escocia se pusieron de acuerdo para ordenar el territorio, «no como aquí». Según apuntó, Cs exige un acuerdo en el Congreso de los Diputados para dar forma a «un plan conjunto que incluye la ordenación territorial pero también los incentivos fiscales y potenciar el uso de nuestro petroleo rural». «Aquí hay gente que lleva 30 años y se ha dedicado a ordenar el territorio y seguimos con 2.000 municipios, todos en riesgo de desaparición. No podemos seguir haciendo lo mismo. Esto es un problema urgente y nacional y por eso crearemos una comisión contra la despoblación», definió.

Mañueco, por su parte, recordó que el Plan del Oeste aprobado por José Luis Rodríguez Zapatero «decía que la despoblación es un problema que no pueden abordar las comunidades autónomas de forma aislada». Al respecto, anunció la creación de una Consejería para el Mundo Rural, algo que insistentemente y hasta en tres ocasiones le exigió Luis Tudanca, para que definiera dónde aparece en el programa electoral del PP. Al respecto, Mañueco aseguró que trabajarán «con diputaciones y ayuntamientos».

«Hay quienes quieren que los que viven en los pueblos se volatilicen, cuando lo necesario es apostar por la industria agroalimentaria y que internet llegue a todos los rincones de la Comunidad, ya que donde hay un ordenador hay una oportunidad de futuro y de progreso». Entre las medidas planteadas por los 'populares' al respecto, aludió a la creación de bonos superreducidos de transporte para jóvenes y mayores, y señaló que la nueva consejería anunciada «coordinará programas de empleo, vivienda, apoyo a las pymes y la extensión de la tarifa plana a autónomos a 30 meses como mínimo».

La credibilidad PP

Al escuchar esos planteamientos, Tudanca preguntó «a qué han estado esperando» los 'populares' ya que, a su juicio, «han tenido tiempo más que suficiente» de afrontar el problema. «El PP ha negado la despoblación, pero no es una plaga bíblica, ni un destino inevitable. No se puede arreglar si no coordinamos las políticas, por eso crearemos una Vicepresidencia del Gobierno, y formaremos un plan de retorno de talento», deslizó.

Para Fernández, «la credibilidad del PP hablando de despoblación es la misma que tendría Nerón hablando de medidas contra incendios o Torquemada apostando por la libertad de culto». «Somos el epicentro de la España vaciada que se muere. Apostamos por un modelo comarcal de ordenación, para que las cabeceras de comarca puedan generar el transporte y que no queden aislados, potenciar el ingente patrimonio y el sector forestal que tenemos, que seamos el epicentro de una transición energética justa que genere empleos de calidad y una importante industria de transformación de nuestras materia» primas», defendió antes de concluir: «Tenemos enormes posibilidades que han sido sistemáticamente desaprovechadas por el PP».

Mañueco se defendió asegurando que antes de la crisis, «provocada» a su juicio por el PSOE, Castilla y León tenía más población que ahora. En ese sentido, señaló que los 'populares' defendieron entonces los servicios públicos en todo el territorio y que son «un modelo de éxito en Castilla y León», por su «defensa de la PAC para los agricultores y ganaderos». «Quieren borrar al mapa al 30 por ciento de la población de esta Comunidad autónoma pero nosotros tenemos ambición por las personas que viven en el mundo rural», señaló antes de que Igea le acusara de «confundir las instituciones con las personas».

Acceso a la vivienda

«Nadie quiere que desparezcan las personas o los pueblos. Las diputaciones son el núcleo del clientelismo del PP. Dan empleo pero a ustedes», acusó Igea antes de señalar que el PP «no inventó la agricultura ni siquiera la rueda, sino el clientelismo y la despoblación».

Fernández, por su parte, reivindicó «un pacto de Estado para llenar de vida la España vaciada» ya que la solución pasa, en su opinión, por «pura y dura voluntad política». «Es fundamental el acceso a la vivienda, incrementaremos las ayudas al alquiler en el medio rural. Queremos una PAC más democrática, que privilegie la incorporación de mujeres y jóvenes al campo, un plan de carreteras para evitar pueblos aislados, internet de banda ancha al conjunto del territorio y reclamamos bonificaciones y exenciones fiscales.

Asimismo, Tudanca exigió igualdad de oportunidades para los ciudadanos, «vivan donde vivan», y denunció que la gente que reside en núcleos rurales gana «la mitad» que los urbanitas, algo que calificó como «una enorme desigualdad». Por ello, piensa impulsar «una política agraria propia de Castilla y León, con precios justos para quienes viven en el campo, blindaremos las urgencias médicas rurales, un bono cultural para jóvenes, garantizando el acceso a todos los servicios, planes de reindustrialización del medio rural, calidad de vida para que todos puedan elegir dónde quieren vivir».

En ese sentido, Igea recalcó que es preciso alcanzar «un acuerdo nacional», ya que «las rebajas fiscales son necesarias, conseguir que el I+D+i llegue al campo y que la transformación agraria se quede en Castilla y León». «Tenemos que ordenar el territorio, y el exconsejero de Ordenación no sabe cuál es el modelo, no han hecho lo que prometieron, no saben si quieren tener comarcas, diputaciones o ayuntamientos, ya que lo que buscan es mantener el clientelismo, y aparecen aquí con su bolsa de caramelos. La gente no se queda en el campo porque no tienen manera de ganarse la vida de una manera digna allí», resumió antes de afirmar que «hay que explotar nuestro patrimonio y nuestros bosques, pero no podemos mentir a los ciudadanos. No podemos garantizar empleo, sino conseguir que nuestra agricultura sea rentable y que los pequeños productores puedan crecer, pero no podemos hacer magia, intervenir la economía, ni garantizar precios».

Dos caminos

Por su parte, Fernández señaló que el «problema» del PSOE es que «unas voces apuestan por el medio rural y otras dicen que el remedio es centralizar todo en Valladolid», ante lo cual Tudanca señaló que «el problema no es que un alcalde defienda su ciudad, sino que la Junta no defienda Castilla y León».

En su opinión, ante la despoblación «solo hay dos caminos, o seguimos por el mismo que nos ha traído aquí, o cambiamos». En ese sentido, Fernández expuso que «si en Francia se puede en Castilla y León también», a través de «empleo, garantizar acceso a la vivienda, servicios públicos de calidad y fiscalidad positiva para las personas y negocios en el medio rural».

La ronda de intervenciones concluyó con Fernández Mañueco adelantando que los 'populares' potenciarán los servicios públicos en todo el territorio, con apoyo a pymes y autónomos y una apuesta por los regadíos que «tiene congelados Pedro Sánchez».

.