Ciudadanos acusa al alcalde 'popular' de Sena de Luna de «amenazar a los vecinos si no le votan» Ayuntamiento de Sena de Luna. El candidato de Cs al Ayuntamiento de Sena de Luna asegura que la formación naranja «devolverá la libertad a las instituciones» para erradicar este tipo de actuaciones LEONOTICIAS Jueves, 2 mayo 2019, 17:42

El candidato de Ciudadanos al Ayuntamiento de Sena de Luna, Agustín Oscar Fernández Manceñido, ha calificado de «mafioso y chulesco» el comportamiento del actual alcalde del municipio, José Celestino García Suárez, del Partido Popular, por amenazar a los vecinos si no le votan en las elecciones municipales del 26 de mayo.

«Algunos vecinos de Sena de Luna me han trasladado que el alcalde del Partido Popular, José Celestino García Suárez, les ha amenazado si no le votan en las próximas elecciones con no limpiar sus calles en época de nevadas y esto es inaceptable en democracia», ha afirmado Fernández.

El candidato naranja a la Alcaldía ha señalado que la formación naranja, que presenta candidaturas para el Ayuntamiento de Sena de Luna y las pedanías de Caldas de Luna, Rabanal de Luna, Robledo de Caldas y la Vega de Robledo viene «a cambiar este tipo de prácticas en la política municipal».

«Desde Ciudadanos queremos la libertad a las instituciones para erradicar este tipo de comportamientos», ha manifestado Fernández. «Esto es necesario desde el pueblo más pequeño hasta la capital más grande, no podemos permitirnos soportar este tipo de gestiones, de clientelismos, dedazos, enchufes y amenazas por votos en nuestros municipios», ha concluido el candidato de Cs.