Andrea Fernández, la diputada más joven del PSOE: «El acoso en Internet duele, a mí me ha dolido. No podemos banalizarlo. Hay que debatir desde el respeto»

A. CUBILLAS León Viernes, 7 junio 2019, 10:06

Apenas tenía nueve años cuando le despertaron sus inquietudes políticas. Por ello, recuerda con especial cariño esa excursión al Congreso de los Diputados con sus compañeros de clase. Quince años después, regresa, ahora, en calidad de diputada.

A sus 26 años, la leonesa Andrea Fernández es en la diputada más joven del PSOE en la Cámara Baja en esta legislatura. Juventud que no le impide impregnar de seguridad cada una de sus afirmaciones y capear con elegancia las críticas.

Su primera 'asalto' mediático a nivel nacional la ha puesto en el centro de la diana al abordar cuestiones tan 'escabrosas' como la exposición de los menores a la pornografía y la prostitución, despertando un tsunami de críticas. Ante ello, se armó con un escudo de acero para mantener firme su ideario. Tanto que se reafirma y ve positivo el debate que ha suscitado en la sociedad española.

En una mirada autonómica, no oculta la preocupación que le despierta la negociación de Cs con PP y confía en que finalmente Igea de credibilidad a su discurso y permita la investidura de Luis Tudanca. Cambio que confía en que se materialice también en la Diputación y que aplaude que finalmente haya llegado a Valencia de Don Juan, su tierra, su niña bonita.

Aunque ella centra su mirada en Madrid, en un Congreso al que quiere aportar frescura, espontaneidad y ser la voz de la juventud en la España vaciada porque, según puntualiza, España es más que Madrid y Cataluña.

-¿Cómo fue tu primer día en el Congreso de los Diputados?

-Fue una experiencia emocionante y bonita. Para una persona que le guste la política, vivir esa experiencia es algo precioso, un regalo aunque los puñetazos de VOX en los escaños me dejó un sabor agridulce porque no dejan de apagar la voz de otros compañeros del Congreso y no me resulta agradable. La ciudadanía nos ha puesto para eso, hablar, dialogar y buscar soluciones.

-¿Era su primera vez en el Congreso?

-Estuve con el colegio en una excursión que fue muy especial porque desde cuarto de Primaria tuve inquietudes políticas. Me encantó y disfruté mucho y el hecho de volver, ahora como diputada, ha sido muy bonito.

-Alguna anécdota de ese primer día…

-Fue divertido porque me senté al lado de Echenique después de que VOX entre comillas nos quitarán la bancada socialista. Fue muy majo y agradable y las conversaciones dejaron muchas anécdotas.

Andrea Fernández, durante la entrevista

-¿Qué espera y qué aportará en esta legislatura?

-Estoy deseando que Pedro Sánchez sea presidente del Gobierno ya y empezar a trabajar. Espero llevar a cabo una legislatura tranquila y centrada en el trabajo y en la ciudadanía, sin grandes sobresaltos y no tanto en la polémica y en los ataques. Por mi carácter, quiero aportar calma, diálogo y trabajo sin grandes distorsiones ni polémicas.

-¿Teme que Cataluña centralice el discurso del Congreso?

-Creo que va a formar parte del papel de los diputados de León y de otras provincias que formamos parte de la España vaciada o más desfavorecida evitar que así sea. El conflicto de Cataluña tiene que ocupar un espacio porque es una crisis territorial muy importante en España, pero creo que el trabajo del Congreso tiene que ir más allá, ser más ambicioso y que la agenda venga marcada por los problemas de la ciudadanía tangible y reales.

Problemas como el de la España vaciada, el problema de León con el empleo, de la reindustrialización, de las cuencas. Parece que cuando se habla en prensa nacional solo existe Madrid y Cataluña pero lo cierto es que León, como en otras provincias, existe muchos municipios no llega la banda ancha. Eso es un problema real y serio aunque mediáticamente no sean polémicos. Claro que Cataluña es un tema importante pero no el más importante.

-¿Qué grupo de trabajo le gustaría integrar?

-Todavía no hay nada definido. Lo mejor es esperar y ver, conforme a nuestro perfile, qué comisiones podremos integrar cada diputado. Me interesan temas de igualdad, justicia, defensa e interior, son áreas que me gustan mucho. Pero, donde me quiera mi partido, allí estaré encantada.

-¿Qué visión aportará Andrea Fernández al Congreso y al grupo parlamentario del PSOE?

Me gustaría aportar frescura, espontaneidad y dar voz a la problemática que vivimos los jóvenes, porque creo que un Congreso institución que debe representar a toda la sociedad además de mi experiencia como joven en la España vaciada.

-Sus declaraciones sobre la pornografía y su control han suscitado un tsunami de críticas en las redes sociales, ¿Cómo ha encarado su primera 'crisis' mediática?

Lo veo desde un punto de vista positivo porque he puesto en la agenda pública un tema importante y relevante sobre el que no se ha hablado y sobre el que se debe debatir; estoy orgullosa de lo que ha pasado y me alegra mucho haber podido liderar la puesta en marcha de ese debate. Es cierto que en las redes sociales me he encontrado insultos y descalificaciones y para nadie es agradable verse expuesto a ese nivel. Por supuesto que lo he pasado mal, es importante decir que el acoso en persona o en las redes sociales duele, a mí me ha dolido vivir esta situación. Es importante decirlo claro, porque es una cosa seria que no se puede banalizar. Es necesario bajar el voltaje, debatir; mis ideas como las del resto están sujetas a debate, se pueden discutir pero siempre desde el respeto, la calma y sin insultar. Estoy intentando asimilarlo, canalizarlo en positivo y sacar una buena moraleja de ello.

Galería. Entrevista de Andrea Fernández en leonoticias. / N. Brandón

-Críticas pero también apoyo de compañeros y de expertos…

-Cuando sucede algo así, lo que más te impacta o duele es la parte negativa porque es la parte más dura desde el punto de vista emocional, pero, lo cierto es que he recibido apoyo de mucha gente, de colectivos feministas y de varias asociaciones/empresas dedicas a la lucha contra el acceso a la pornografía de menores, que estudian el fenómeno de la pornografía y cómo influye en la educación y desenvolvimiento sexual de la sociedad. Ellos me han dado la razón y las gracias y trasladado que ojalá el tema está en la mesa del Congreso. Por ello, estoy orgullosa más allá de que haya gente que me hay insultado. El balance es positivo.

-¿Estará encima de la mesa del Congreso una posible regulación del acceso a la pornografía?

- Fue algo que surgió en una conversación casi espontánea y natural y no me esperaba que fuera a generar este revuelo y aún no he tenido una conversación formal a nivel de partido. Personalmente espero que sí y me parece interesante que así sea.

-Su opinión sobre la prostitución también ha traído cola…

-Me considero abolicionista que no prohibicionista porque yo no quiero prohibir, son dos términos que aunque puedan parecer parecidos son diferentes. La abolición va más allá y busca medidas más trasversales que apelen a la educación y a la protección a víctimas para hacer caminar a la sociedad y acabar con al prostitución y la trata de seres humanos. Esa es mi línea. No quiero prohibir nada ni la prostitución ni el porno pero si creo que se debe legislar y corregir ciertos hechos sociales que, aunque tengamos muy asumidos, no son los mejores ni más propios de un estado democrático y de derecho que tienen que ver con la dignidad humana.

-¿Qué visión tiene sobre el posible pacto entre Cs y PP para gobernar Castilla y León?

-Creo que Cs se equivoca en caso de llegar a acuerdo con PP, porque que es un acto de responsabilidad de Cs hacer presidente a Luis Tudanca. Llevamos más de 30 años de PP y se nota, no han hecho una buena gestión la Junta y, bajo mi puto de vista, es un desastre, ha estado mal gestionada esta Comunidad, es evidente, la queja está en la calle y, sobre todo, la queja ha estado en las urnas, dando una victoria al PSOE y creo que Luis Tudanca debe ser presidente.

Los pactos son libres pero para mí sería un error y creo que, a largo plazo, Cs va a pagar caro ese error en las urnas. Confío en que no sea así y que se sienten a negociar con el PSOE para que Luis fuese presidente, porque sería lo mejor para Castilla y León y lo mejor incluso para Cs, ya que le daría credibilidad y empaque a su discurso. En su mano está.

-La ciudadanía percibe que el movimiento de las piezas del tablero político de León o Castilla y León se supeditan directamente a las decisiones de Madrid…

-No es así. Yo hablo de realidad que conozco que es la del PSOE, un partido muy articulado y organizado a todos los niveles, tenemos estructura y aparatos presentes en cada municipio y las negociaciones dependen de muchos factores. A pesar de que mucha gente piensa que esto es sentarse en un despacho en Madrid y repartir cromos, la realidad es mucho más compleja. Contamos con líderes a todos los niveles que deciden en función de los territorios. Es algo infundado, yo lo vivo, lo veo en primera persona y sé que las negociaciones se están llevando a cabo pensando en lo mejor de cada territorio y para cada institución. La realidad es más compleja de lo que parece.

-Donde parece que se conformará un cambio en la Diputación y, sin lugar a dudas, en Valencia de Don Juan, su tierra natal

-Ambos cambios van a ser positivos, sin duda. En la Diputación son muchos años del PP al frente, creo positivo un cambio y va a ser para mejor, va entrar aire fresco a la institución. Valencia es mi niña bonita, mi pueblo y estoy muy orgullosa de lo que ha pasado. Juan Martínez Majo ha tenido su espacio, su tiempo y ha hecho muchas cosas buenas por Valencia pero creo que ha llegado el momento del cambio. Juan Pablo es una persona que conozco personalmente y por la que he apostado al 100%. Va a hacer una gestión seria, formada y rigurosa, va a ser un alcalde estupendo, va a dar mucho de que hablar en positivo y ayudar a dignificar la política. Estoy orgullosa y contenta.