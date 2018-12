Rivera avisa a Pedro Sánchez de que «los españoles le han dado la espalda» Albert Rivera. / Efe Los liberales exigen que Juan Marín sea el próximo presidente de la Junta con el apoyo de socialistas y populares R. C. Lunes, 3 diciembre 2018, 21:39

Para Albert Rivera, las elecciones andaluzas han dado «la espalda» a Pedro Sánchez y su alianza con las fuerzas independentistas que propiciaron el cambio de Gobierno con la moción de censura. En un mensaje publicado hoy en Twitter, el líder de Ciudadanos reclamó al presidente del Gobierno que «asuma la realidad» tras los resultados.

«Los andaluces –a juicio de Rivera– le han dado la espalda a su alianza con todos los que quieren liquidar España. Y si sigue por el mismo camino, pronto se la darán todos los españoles. No todo vale».

El secretario general de Ciudadanos, por su parte, emplazó al PP y al PSOE a que sean «responsables» y no bloqueen un cambio en Andalucía. José Manuel Villegas advirtió de que si en última instancia no hay un acuerdo par gobernar, no se puede descartar «ningún escenario», incluida la opción de Vox, pero siempre para que gobierne el candidato naranja, Juan Marín.

Villegas quiso dejar claro ayer que en Andalucía va a gobernar Marín con nuevas políticas. «Nada va a seguir igual», aseguró al poner en valor los 21 escaños conseguidos y doblar el número de votos. Ciudadanos pone sobre la mesa un gobierno en solitario, con apoyo externo del PP y del PSOE, y solo cierra la puerta a la posibilidad de que gobiernen los socialistas.

Villegas explicó que, aunque de entrada su partido no cuenta con Vox como compañero de viaje, admitió que debe reinar la prudencia porque no quiere pasar «muchas pantallas» a tan solo 24 horas de las elecciones andaluzas y habrá que ver cómo se desarrollan las negociaciones.

El partido naranja recibió las felicitaciones, pero también advertencias desde Europa. El líder del grupo de la Alianza de los Liberales y Demócratas por Europa en el Parlamento Europeo, Guy Verhofstadt, aplaudió a Ciudadanos por el resultado en las elecciones andaluzas, pero también le transmitió su preocupación por el auge de Vox.

«Enhorabuena a Ciudadanos por su gran resultado en las elecciones de Andalucía. Sin embargo, el éxito de la extrema derecha debería preocuparnos a todos. Habrá una batalla por el alma de Europa en los comicios europeos de mayo», escribió el belga Verhofstadt en su cuenta de Twitter.