La construcción en León «sigue enferma» aunque con una tendencia optimista y signos de recuperación Dos operarios trabajan en una obra. El empresario leonés Javier Vega, desde el seno del Consejo Sectorial de la Construcción, pide apostar por las infraestructuras y la obra pública, y augura un precio al alza sostenido de la vivienda RUBÉN FARIÑAS León Domingo, 23 septiembre 2018, 13:28

Era y debe volver a ser un motor económico para la provincia de León. Aunque no el único. Junto al turismo, las energías, la logística o la biotecnología, la construcción busca su resurgir y levantar el vuelo, como ya está haciendo en el resto del territorio nacional.

El 28, 29 y 30 de septiembre volverá a abrir sus puertas FILE (Feria Inmobiliaria de León) que se traslada al Palacio de Exposiciones de León y una veintena de expositores se convertirán en un reclamo y una muestra de un sector que vive una lenta pero continua revitalización en la capital.

Desde el seno del Consejo Sectorial de la Construcción el empresario leonés Javier Vega ha hecho una radiografía del momento actual. «El sector se encuentra fuera de la UVI. Hay una tendencia de optimismo y signos de recuperación claros», ha manifestado como resumen general de un sector que quiere tomar aire en todo León.

¿Cómo se encuentra el sector de la construcción en León?

El sector se encuentra fuera de la UVI. El sector está medio recuperándose, en lo que se refiere a León. En España está muchísimo mejor; pero en León sigue estando enfermo, aunque hay una tendencia optimista y signos de recuperación claros. Lo que falta en León es obra pública; y esperemos que ello ayuda a la recuperación.

¿Vuelve a ser la construcción un sector en auge, como antes de la crisis?

Si hacemos un análisis de las empresas, en 2007, y las que hay hoy, son el 50% menos en Castilla y León. Si analizamos los trabajadores que había en el 2007, ahora hay más de un 50% menos. No se está apostando únicamente por la construcción, pero no cabe duda de que es un generador de empleo, más que otros sectores que no tienen esa capacidad. El futuro de León tiene que pasar por una combinación de construcción, turismo, logística, biotecnología y energía.

¿Cómo se potencia el crecimiento del sector?

Los crecimientos se convierten en algo natural. En el momento en el que hay confianza en el mercado y el ciudadano o trabajador teiene trabajo, confianza en la política y la economía, el dinero y los sectores se mueven; se sale más a cenar y comer, se compra y alquila vivienda, se va de vacaciones. Es una inercia que no tiene que parar, está lanzada y vamos a intentar no pararla.

¿Hasta que punto, si se trabaja en obra pública, no se caería en el despilfarro de otros tiempos?

Lo que hay que potenciar son las infraestructuras. Tenemos de las mejores de Europa y no podemos permitir que esas que acercan a ciudades y empresas se vengan abajo. Hay que intervenir en infraestructuras. Tenemos que potenciar determinadas que nos acerquen a Europa, Portugal o Cataluña desde el Noroeste. Hay que invertir pero con conocimiento, no hacer cuatro autovías para ir al mismo sitio. La León-Valladolid es fundamental.

¿Se debe potenciar desde la administración facilitar pisos para jóvenes?

Todo en lo que tiene que intervenir la administración tiene que formar parte de las asistencias, ayudar a que puedan emanciparse, a la compra de vivienda con ayudas y facilidades para acceder a esa vivienda. Todo influye, pero se debe focalizar en ayuda a la inversión en vivienda joven.

¿Qué debemos hacer, rehabilitar o levantar vivienda nueva?

Pasa por todo. La rehabilitación es un valor redescubierto. Hay una tendencia a que las ciudades no sigan extendiéndose sino que crezcan con lo que hay. Eso permite que sean sostenibles, tenemos que ir a una sostenibilidad del desarrollo urbanístico. Si las seguimos haciendo extensas, de kilómetros, la basura será tres veces más cara, el agua mantenerlo será más caro. Estamos volviendo a desarrollar las ciudades para adentro. Eso no quita que haya ciudadanos a los que les guste vivir fuera, pero todo tiene su sitio. Puede haber algo en combinación con lo contrario.

¿Es una tendencia positiva que los jóvenes tienden al alquiler antes que a la compraventa?

Es positivo, pero con 'peros'. La movilidad geográfica en los trabajos está clara. Hay una movilidad que exigen las empresas y hay que respetarla, pero a la vez hay que tener una referencia. ¿Qué pasaría con nuestros mayores que no tienen vivienda y cobran una pensión mínima? ¿dónde viven? Tener una vivienda o una referencia cuando llegan a la jubilación es importante.

¿El precio de la vivienda cómo esta evolucionando en León o cómo evolucionará?

Los precios de la vivienda van en subida clara. Subida clara pero muy moderada. En León se va subiendo el precio poco a poco, no lo mismo en todas las zonas, pero la tendencia es clara. Lo que marca el final es la tendencia inicial y ahora tenemos una subida de precios.