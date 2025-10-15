Los precios siguen al alza en León impulsados por las bebidas alcohólicas, el tabaco y la vivienda El IPC aumenta en el dato interanual más de un 3 por ciento pese a la leve baja en esta estadística respecto al mes de agosto

El Índice de Precios al Consumo (IPC) aumentó en septiembre un 3,1 por ciento en la provincia, una décima más que la media nacional y autómica, respecto al mismo mes del año pasado. En cuanto al dato intermensual, los precios cayeron mínimamente (0,3 por ciento) respecto a agosto, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Las bebidas alcohólicas y el tabaco (+5,3 por ciento), la vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (+5,1 por ciento) y los restaurantes y hoteles (+4,7 por ciento) lideraron este aumento de los precios a nivel interanual.

Otras áreas que experimentaron importantes aumentos en los precios son la categoría de otros bienes y servicios (+3,6 por ciento), la alimentacion (3,1 por ciento), el vestido y calzado (+2,3 por ciento), el transporte (+2,2 por ciento) o el ocio y la cultura (1,8 por ciento).

Se mantuvieron relativamente estables los precios en enseñanza (0,9 por ciento), comunicaciones (0,7 por ciento), artículos para el hogar (0,6 por ciento) y sanidad (0,3 por ciento), pero en ningún área bajaron los precios respecto al mes de septiembre de 2024.

Teniendo en cuenta el dato intermensual, que compara los datos de septiembre con los de agosto, los precios subieron de forma leve en áreas como el vestido y calzado; bebidas alcohólicas y tabaco; enseñanza; otros bienes y servicios; artículos del hogar. Por su parte, bajaron en alimentación; transporte; sanidad; restaurantes y hoteles; comunicaciones; y, especialmente, en ocio y cultura (-3 por ciento). En la categoría de vivienda y suministros como la electricidad, agua y combustibles, no hubo variaciones.

En Castilla y León, el IPC subió un tres por ciento, cerca de dos puntos más que en el mismo mes del año pasado (1,1 por ciento), cifra que se situó igual que la media nacional, que experimentó un crecimiento del tres por ciento.

El IPC registró tasas anuales positivas en todas las comunidades autónomas en septiembre. Madrid y la Comunidad Valenciana presentaron las tasas más elevadas, con el 3,5 y 3,4 por ciento, respectivamente; mientras que Canarias (2,2 por ciento) y la Región de Murcia (2,4 por ciento) fueron las que tuvieron incrementos más moderados.

La subida de precios del mes de septiembre en Castilla y León se debe, principalmente, al aumento del 6,4 por ciento de la vivienda, del 4,8 por ciento de las bebidas alcohólicas y tabaco, del 3,7 por ciento en los precios de hoteles y restaurantes y del tres por ciento en alimentos y bebidas no alcohólicos.

Los precios en transporte un 2,1 por ciento; en sanidad un 1,6 por ciento; el menaje, un 1,5 por ciento; en enseñanza un 1,1 por ciento; en comunicaciones, un 0,9 por ciento; vestido y calzado, un 0,7 por ciento; ocio y cultura, un 0,7 por ciento.

Por lo que se refiere a la variación mensual respecto a agosto aumentaron un 1,2 por ciento en vestido y calzado; un 0,5 por ciento en bebidas alcohólicas; y un 0,9 por ciento en enseñanza; mientras que no sufrieron variaciones en la vivienda, menaje, sanidad y restaurantes y hoteles. Los descensos fueron para el ocio (-4,2 por ciento); los alimentos y bebidas no alcohólicas y el transporte (-0,3 por ciento); y las comunicaciones (-0,1 por ciento).

Por provincias, los precios aumentaron en todas con respecto a septiembre de 2024, donde los mayores crecimientos se dieron en Salamanca (3,4 por ciento) y Valladolid (3,3 por ciento), seguidas de León (3,1), Soria (3), Zamora (2,9), Ávila y Segovia (2,8), Palencia (2,7) y Burgos (2,5).

