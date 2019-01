Las claves de los Presupuestos El Consejo de Ministros aprueba hoy los PGE, que el Gobierno llevará al Congreso a partir del lunes para el trámite parlamentario, aunque aún no cuentan con los apoyos suficientes para sacarlos adelante EDURNE MARTÍNEZ Madrid Viernes, 11 enero 2019, 11:02

El Gobierno aprueba este viernes en Consejo de Ministros los Presupuestos Generales del Estado a partir del plan que acordó con Unidos Podemos el pasado 11 de octubre y cuyos puntos más importantes han sido ya aprobados por real decreto antes de que finalizara el año. Así, la subida de las pensiones con el IPC, el aumento del sueldo del 2,25% de los funcionarios y la subida del salario mínimo a 900 euros se aplica desde el día 1 de enero a pesar de no tener Presupuestos.

Además, el Gobierno aprobará su nuevo cuadro macroeconómico con sus proyecciones para este año y el siguiente en empleo, déficit, demanda nacional, exportaciones y crecimiento del PIB. Este jueves la ministra de Economía, Nadia Calviño, adelantó que el país crecerá un 2,2% durante este año, una décima menos de lo proyectado anteriormente, debido al «fuerte ajuste fiscal» que hay que realizar porque no se ha podido flexibilizar el objetivo de déficit por la negativa de PP y Ciudadanos en el Senado.

Estas son las claves más importantes de los Presupuestos:

Educación Material escolar y becas

-Se dotará con 50 millones de euros la partida para material escolar gratuito en las etapas obligatorias para «ayudar a las familias a superar la cuesta que supone el inicio del curso escolar». El impacto presupuestario es de 50 millones de euros.

-Aumento de las becas. Se simplificará el sistema para hacerlo más transparente. Además se aumentará la financiación con cargo a los PGE para el curso escolar 2019-2010 con un impacto global de 536 millones.

Igualdad Equiparación bajas por paternidad

-Equiparación de los permisos de paternidad y maternidad. El objetivo es superar el desempleo femenino y la brecha salarial. El calendario es el siguiente: en 2019 8 semanas de baja para los padres, en 2020 sube a 12 semanas y en 2021 se llegan a las 16 semanas, igual que la madre. Su impacto presupuestario es de 300 millones. Se busca el «cambio sociocultural» que supone una responsabilidad común del cuidado de los hijos durante su primer año. Deberá establecerse en términos de igualdad, intransferibilidad y remuneración al 100%.

Dependencia Incremento del 40%

-Mejorar las cuantías en el nivel mínimo con 132 millones de euros más. Además se recupera el nivel acordado derogado por el anterior Gobierno con 383 millones de euros más. La financiación será a través de la recuperación de los convenios entre Estado y comunidades, que se derogaron en 2012. El impacto presupuestario en 2019 es de 515 millones de euros, un incremento del 40% respecto a los presupuestos de 2018.

-Recuperación de la cotización a la Seguridad Social para los cuidadores. Tras su derogación en 2012, se recupera este derecho para que se beneficien 180.000 personas con un impacto positivo en las cotizaciones a la Seguridad Social. Su desembolso presupuestario es de 315 millones de euros.

Vivienda 1,5% del PIB

-Se ampliará progresivamente el presupuesto actual consignando en 2019 hasta 630 millones de euros (un aumento del 38%), 700 en 2020 y 1.000 en 2021. En diez años España debería invertir el 1-1,5 % del PIB en este campo.

-Para evitar la burbuja especulativa, se aumentará en cuatro años las viviendas a precios asequibles en 20.000 y se determinará el carácter estrictamente social de la vivienda de protección pública con una normativa que garantice su explotación solo para alquiler de personas especialmente vulnerables.

Empleo Subsidio parados más de 52

-Recuperación del subsidio por desempleo para mayores de 52 años. Esta medida se acompañará de otras de refuerzo de formación y empleo para fomentar la ocupación de las personas cubiertas por dicho subsidio. El impacto presupuestario es de 323 millones de euros en 2019.

Ayuda a las familias Universalización escuela 0-3 años

-Desarrollar el ingreso mínimo vital, estructurado fundamentalmente en un primer momento en un incremento de la prestación por hijo a cargo para familias vulnerables y posteriormente en la creación de un programa de garantía de renta para familias sin ingresos, o con ingresos muy bajos. El año que viene se incrementará la prestación actual de 291 euros al año hasta llegar a 473 euros/año por hijo a cargo, lo que permitiría una reducción de la pobreza infantil severa del 14,7%, lo que equivale a reducir el número de niños y niñas en pobreza severa en 99.500. El impacto presupuestario es de 180 millones de euros.

-Ayudas para comedor. Para garantizar que todos los niños en familias en situación de precariedad tengan acceso y se les garantice una correcta alimentación. Impacto de 25 millones de euros.

-Universalización de la escuela para 0-3 años. Se facilitará que los ayuntamientos puedan destinar parte de su superávit a financiar y mejorar las escuelas infantiles, lo que supone un impacto de 300 millones de euros. Además se dotará con 30 millones de euros el Presupuesto de 2019 para aquellos municipios que, no contando con superávit, planifiquen inversión en estas infraestructuras.

Nueva fiscalidad Tipo mínimo 15% grandes empresas

-Impuesto sobre Sociedades. Creación del tipo mínimo del 15% para que la tributación efectiva no se vea afectada de una forma excesiva por el uso de deducciones y bonificaciones. Esta medida afectará solamente a los grupos que tributan en régimen de consolidación fiscal y a las empresas no integradas en grupos cuyo importe neto de la cifra de negocios sea igual o superior a 20 millones de euros, por lo que no afectará a pymes. Adicionalmente, para las entidades de crédito y explotación de hidrocarburos el tipo de gravamen sería del 18% dado que cuentan con un tipo nominal incrementado (frente al 25% general tienen el 30%).

-Disminución del tipo nominal del 25% al 23% para pequeñas empresas que facturen menos de un millón de euros.

-Mayor control sobre las Sicav. Otorgar a los órganos de inspección de la Agencia Tributaria la competencia para declarar a efectos exclusivamente tributarios el incumplimiento de los requisitos establecidos para ellas en la normativa financiera. De esta manera, no resulta justificado que se considere incompetente a la AEAT para la comprobación del requisito del que la normativa tributaria hace depender expresamente la aplicación de un régimen tributario especial (en especial tributación al 1% en el Impuesto sobre Sociedades).

-Tributación de las Socimis. Las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario tienen el régimen especial de gravamen del 0%. Por las rentas que perciben en otro tipo de actividades tienen que pagar un tipo de gravamen del 25%. Se acuerda aplicar un tipo de gravamen del 15% sobre los beneficios no distribuidos por este tipo de entidades.

Transacciones financieras Nuevo impuesto 0,2%

-Impuesto creado para las transacciones financieras que consiste en gravar con un 0,2% las operaciones de compra de acciones españolas ejecutadas por operadores del sector financiero. Solo para las empresas cotizadas cuya capitalización bursátil sea superior a 1.000 millones de euros. No se gravará la compra de acciones de pymes y empresas no cotizadas.

Este nuevo tributo se aprobará en el Consejo de Ministros del próximo viernes día 18 de enero, según anunció este jueves la ministra de Economía Nadia Calviño. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado que la recaudación irá destinada a pagar pensiones.

Servicios digitales 'Tasa Google' del 3%

-Impuesto sobre determinados servicios digitales para gravar las operaciones de la economía digital que actualmente no tributan. Solo tributarán las empresas con ingresos anuales totales mundiales de al menos 750 millones euros y con ingresos en España superiores a los 3 millones euros. El impuesto gravará al tipo del 3% los servicios de publicidad en línea, servicios de intermediación en línea y la venta de datos generados a partir de información proporcionada por el usuario.

Este nuevo impuesto también se aprobará en el Consejo de Ministros del próximo viernes día 18 de enero, según anunció este jueves la ministra Calviño.

Impuesto sobre IRPF Rentas superiores a 130.000 euros

-Se incrementan dos puntos los tipos impositivos sobre la base general para los contribuyentes que tengan rentas superiores a 130.000 euros y cuatro puntos para la parte que exceda de 300.000 euros. El tipo estatal sobre las rentas del capital se incrementará en 4 puntos porcentuales para dichas rentas superiores a 140.000 euros.

Impuesto de Patrimonio 1% a fortunas más de 10 millones

-Se recupera el gravamen a los grandes patrimonios en un 1% para las fortunas de más de 10 millones de euros para «reforzar la progresividad general del sistema».

Impuesto sobre el IVA Tipo 4% higiene femenina

-Se aplicará el tipo reducido en el IVA para los productos de higiene femenina, que pasará del 10% al 4%. También para los servicios veterinarios bajará al tipo reducido del 10%.

Medidas ya aprobadas por real decreto:

Pensiones Subida con el IPC

-Las pensiones han subido un 1,6% con carácter general, mientras que las prestaciones mínimas, SOVI y no contributivas aumentarán un 3%, lo que supondrá un coste de 2.591 millones, según explicó el Ministerio de Trabajo tras la aprobación de esta medida por real decreto en el último Consejo de Ministros del año, el pasado 28 de diciembre.

Así, por primera vez en el último lustro, los mayores han comenzado el año con una ganancia de seis puntos de poder adquisitivo respecto a la inflación prevista para 2019, tal y como anunció el presidente del Gobierno en rueda de prensa, lo que deja entrever que estiman un IPC en 2019 del 1%, muy inferior al de otros organismos.

Pero además el texto normativo recogió también el abono de una paga por la diferencia entre la revalorización del 1,6% que se aplicó en 2018 y el 1,7% resultado de calcular la media de los índices mensuales de los últimos 12 meses. Los jubilados recibirán la extra, de unos 15,5 euros de media, antes del mes de abril, lo que tendrá un coste adicional de 244 millones. «Habrá ganancia de poder adquisitivo frente a años de merma constante por el sistema anterior de cálculo», prometió Sánchez, quien defendió que «las pensiones son un derecho de la ciudadanía y no una mercancía con la que hacer negocio».

Empleo Salario mínimo de 900 euros

-Subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a 900 euros al mes, 164 euros más mensuales que en 2018. Su impacto presupuestario en 2019 será de 340 millones.

El Gobierno aprobó esta subida del SMI en el Consejo de Ministros celebrado en Barcelona el pasado 21 de diciembre. Así, el salario mínimo ha pasado de los 735 euros de 2018 a los 900 euros al mes repartidos en 14 pagas, la mayor subida desde el año 1977, que el presidente del Gobierno justificó diciendo que «un país rico no puede tener trabajadores pobres». Además, la ministra de Hacienda ha dejado abierta la puerta a que se elevara hasta los 1.000 euros al mes en 2020, tal y como pactaron sindicatos y patronal en su IV AENC firmado en julio.