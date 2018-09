El Banco de España modera una décima la previsión de crecimiento en 2018 Fachada del Banco de España en Madrid. / Archivo El organismo prevé la prolongación de la fase expansiva, pero a un ritmo «algo menor» que en los últimos años debido principalmente al empeoramiento de los mercados exteriores EDURNE MARTÍNEZ Madrid Martes, 25 septiembre 2018, 12:43

Tras el aumento del 3% en 2017, el Producto Interior Bruto (PIB) previsiblemente se desacelerará este año hasta el 2,6%, el 2,2% en 2019 y el 2% en 2020. Estos datos dados a conocer este martes por el Banco de España, suponen una revisión del crecimiento del PIB a la baja en una, dos y una décima frente a las proyecciones anteriores. Este cambio se debe, principalmente y según sus cálculos, al empeoramiento de las perspectivas de los mercados exteriores.

Así, se revisan a la baja las exportaciones españolas en dos puntos para este año, nueve décimas en 2019 y cuatro décimas para 2020. Las importaciones de bienes y servicios también bajan, aunque en menor medida: 1,4 puntos menos en 2018 respecto a las proyecciones anteriores, seis décimas menos en 2019 y -0,5 en 2020. Además, «tampoco ha ayudado el tipo de cambio efectivo», ya que al apreciarse el euro las exportaciones se ven perjudicadas.

Además, el informe apunta a que los hogares comenzarán a revertir gradualmente el descenso pasado de la tasa de ahorro, lo que se traducirá «en una cierta moderación del consumo privado», ha señalado Óscar Arce, director general de Economía y Estadística. La tasa de ahorro de las familias está en estos momentos en «mínimos históricos» y hay factores que hacen pensar que va a aumentar porque el aumento de la incertidumbre «da lugar a un aumento del ahorro por preocupación». Por otro lado, el consumo de bienes duraderos de los últimos años de recuperación económica ha sido muy potente. Por tanto, se prevé que esta pata del consumo vaya perdiendo algo de relevancia, lo que repercutirá en tasas de ahorro algo mayores.

Cataluña pierde fuerza

Respecto a Cataluña, en vísperas del aniversario del referéndum del 1 de octubre, Arce ha explicado que durante el primer semestre de 2017 la región crecía «por encima de la media de las principales comunidades autónomas». Sin embargo, a raíz de las tensiones políticas del pasado otoño, «ha perdido esa ventaja que traía y ha dejado de estar a la cabeza». En estos momentos Cataluña crece «algo por debajo de la media de las comunidades autónomas más dinámicas». Eso sí, ha recordado que la región es una economía «muy singular» y aunque le han podido afectar de forma directa los diferentes temas políticos, tiene una «fuerte industria y es una gran potencia exportadora».

Sobre la posibilidad de no conseguir aprobar unos nuevos Presupuestos Generales del Estado, el Banco de España explica que la Constitución tiene previsto entornos en los que no se logren acuerdos parlamentarios y que, a diferencia de otros países, no se para el sector público, sino que se prolongan los actuales PGE y el Estado «sigue funcionando».