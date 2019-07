Sanción Wimbledon le quita a Tomic 50.000 euros por su actitud ante Tsonga Bernard Tomic, durante su partido ante Tsonga en Wimbledon. / AFP El torneo londinense castiga, debido a falta de combatividad, al jugador australiano que perdió en menos de una hora en primera ronda COLPISA/AFP Londres Jueves, 4 julio 2019, 13:16

El australiano Bernard Tomic, eliminado en menos de una hora en la primera ronda de Wimbledon, ha sido sancionado con una multa de 45.000 libras (unos 50.000 euros), el equivalente a sus ganancias por participar en el torneo, según anunciaron este jueves los organizadores.

Tomic (96º mundial) perdió el martes en sólo 58 minutos frente al francés Jo-Wilfried Tsonga (6-2, 6-1 y 6-4), el partido más corto de las quince últimas ediciones de Wimbledon.

«Según la opinión del juez árbitro, la actuación de Bernard Tomic en su partido de primera ronda no estuvo a la altura del nivel profesional esperado. En consecuencia, una multa de 45.000 libras le ha sido impuesta, que será deducida de su premio por participación», escribe el torneo en un comunicado. El jugador de 26 años puede apelar al director del Grand Slam Board, el consejo que se ocupa de los cuarto torneos mayores.

Interrogado al término del partido sobre su esfuerzo, Tomic no quiso responder. «Creo que he jugado lo mejor que he podido. Es simplemente que lo he hecho extremadamente mal y él hizo 24 aces», señalaría después, interrogado sobre la posibilidad de una multa por falta de combatividad.

Tomic fue ya sancionado en 2017 por haber fingido una lesión, en una derrota ante el alemán Mischa Zverev. Poco después, el tenista había desaconsejado a los jóvenes lanzarse hacia una carrera profesional, calificando su deporte de «trabajo penoso».