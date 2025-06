Sabalenka y Gauff se jugarán el título de Roland Garros

Enric Gardiner Jueves, 5 de junio 2025, 22:12 Comenta Compartir

Habrá nueva campeona de Roland Garros. Aryna Sabalenka o Coco Gauff se proclamarán este viernes campeonas del torneo parisino por primera vez en su carrera. La bielorrusa, número uno del mundo y a la que siempre se le había resistido el premio de llegar a la final de Roland Garros, se ganó el derecho a pelear por el título al inclinar a la gran favorita, Iga Swiatek por 7-6 (1), 4-6 y 6-0.

Sabalenka, eterna candidata aquí, consiguió uno de los triunfos más importantes de su carrera ante una Swiatek que se agarraba a París como última oportunidad para reconducir un 2025 que está siendo preocupante. No ha levantado ningún título, de hecho, no gana un trofeo desde Roland Garros 2024, y ha perdido la oportunidad de ganar su cuarto entorchado aquí de forma consecutiva. La polaca no conocía la derrota en este torneo desde 2021, cuando cedió en cuartos de final ante Maria Sakkari.

La bielorrusa, que nunca se había enfrentado a Swiatek en estas pistas, tuvo sus momentos de dudas, al ceder un 4-1 y bola de 5-1 en el primer parcial -que se acabó llevando en el desempate- y cuando Swiatek hizo amago de remontada en el segundo set. Pero la polaca, corta de gasolina, se vino abajo en el tercero, donde encajó un 'rosco', el segundo en esta gira de tierra batida tras el que se llevó en Madrid contra Madison Keys.

Este resultado le hace caer hasta el séptimo lugar de la WTA, su peor ránking desde 2021. Sabalenka, por su parte, podrá levantar este sábado su cuarto Grand Slam, tras Australia 2023 y 2024 y US Open 2024 y quedarse a un Wimbledon, donde su tope son las semifinales, de completar el 'Career Grand Slam'.

La mejor jugadora del mundo, que de ganar tendrá una ventaja en lo más alto de casi 5.000 puntos, tendrá enfrente a Gauff, que acabó con la ilusión de Lois Boisson. La francesa, absoluta cenicienta del torneo al cargarse a Jessica Pegula y Mirra Andreeva y meterse en semifinales pese a ser la 361 del ránking, claudicó ante Gauff, que jugará su segunda final en Roland Garros después de la que perdió en 2023 contra Swiatek. Para Boisson ha sido un resultado espectacular, primero por olvidar la grave lesión de rodilla que le retiró durante un año del circuito y segundo porque se meterá entre las 70 mejores del mundo gracias a estas semifinales, que también le reportarán un ingreso de 690.000 euros.

Gauff optará este sábado a su segundo Grand Slam, tras el US Open en 2023, y a ser la tercera estadounidense en triunfar en París en el Siglo XX después de Jennifer Capriati (2021) y Serena Williams (2002, 2013 y 2015).