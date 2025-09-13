leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Jaume Munar ante el danés Elmer Moeller. Efe
Copa Davis

Munar deja a España al borde del abismo

El balear cae contra Moller y España necesita un pleno este domingo para no quedarse fuera de la Copa Davis

Enric Gardiner

Sábado, 13 de septiembre 2025, 18:00

Drama en Marbella. España está a una derrota de quedarse fuera de las Finales de la Copa Davis. Tras la derrota de Pablo Carreño contra Holger Rune, Jaume Munar, pese a ganar el primer set, no pudo enderezar la jornada y cayó contra Elmer Moller (2-6, 6-1 y 6-4) para dejar a los de David Ferrer al borde del precipicio.

El balear, que comenzó impecable remontando un 0-2 en contra y ganando seis juegos consecutivos, se deshizo en el segundo parcial, donde encajó un duro 1-6 en 40 minutos, y cedió el partido en un aguerrido tercer set.

Munar mostró mucha garra, recuperando dos 'breaks' en contra, pero con el definitivo, en el 4-4, donde tuvo una oportunidad para ponerse él 5-4, se le escapó el encuentro. El joven danés de 22 años, número 113 del mundo, no titubeó para sellar otro triunfo importantísimo en Copa Davis. Él y no Rune fue el héroe contra Serbia en febrero y aquí le ha robado a España uno de los puntos fundamentales si quería estar en Bolonia en noviembre.

Este domingo, Dinamarca tendrá tres bolas de partido. La primera con el dobles y dos después con el individuales donde volverán a la cancha Rune y Moller.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tres casas en pueblos de León que puedes encontrar por 30.000 euros
  2. 2 Las redes corrigen a Perico Delgado: «¡Salamanca no es Castilla!»
  3. 3 El programa completo de San Froilán 2025 en León
  4. 4 Detectan «deficiencias reiteradas» en las piscinas climatizadas de León con «riesgo para la salud»
  5. 5 La residencia universitaria de León que despide tras 21 años a su cocinera Mari: «El comedor no será lo mismo»
  6. 6 La Guardia Civil investiga la muerte de un hombre tras recibir una paliza en Ribadesella
  7. 7 La palomina estropea la sombra del parque de San Francisco en León
  8. 8 Atropellan a una mujer de 35 años en León
  9. 9 300 drones iluminarán un San Froilán de récord con 357 pendones de 231 pueblos de León
  10. 10 Los niños de una calle de Ponferrada que fueron amigos para siempre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Munar deja a España al borde del abismo

Munar deja a España al borde del abismo