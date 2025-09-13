Carreño no puede con Rune El danés salva un gran inicio de Carreño, se impone en dos sets y obliga a España a remontar

Enric Gardiner Sábado, 13 de septiembre 2025, 15:00

Comienza con turbulencias la eliminatoria para España. No inesperadas, eso sí, porque las bajas de Carlos Alcaraz y Alejandro Davidovich debilitaron mucho a los de David Ferrer y la Dinamarca de Holger Rune lo aprovechó en el primer partido. El propio Rune adelantó a los suyos al imponerse con una trabajada victoria ante Pablo Carreño 7-5 y 6-3.

El asturiano, sorprendente opción de Ferrer por delante de Pedro Martínez y Roberto Carballés debido a su mayor experiencia en esta competición, jugó un buen encuentro ante Rune, especialmente en los primeros compases, cuando llegó a conseguir el primer 'break' del partido.

El calor del público en el Club Puente Romano de Marbella elevó al español con un momentáneo 2-0 que Rune rápidamente igualó, no perdiendo ya el mando del encuentro. Poco a poco, el actual número once del mundo fue desgastando al veterano Carreño y, aunque este se sostuvo hasta el 5-5, cuando le llegó la cornada, se desestabilizó del todo.

No pudo aguantar su servicio con 5-6 en contra, entregándole el set a Rune, y se desinfló por completo. Rune, mucho más enérgico y fresco que un Carreño que a sus 34 años y muchos problemas en el codo está ya fuera de los 100 mejores del mundo, dejó sentenciado al español con un 0-3 de salida en el segundo parcial. Sin embargo, el danés tampoco es infalible y permitió que la ventaja se esfumase.

De nuevo, Carreño tenía gasolina para nivelar el partido hasta que Rune decidía acelerar y dejarle atrás. Un mal remate y un golpe largo dio la rotura definitiva al danés y el primer punto en la eliminatoria a los suyos.

Ahora la presión está en la raqueta de Jaume Munar, que tendrá que vencer a Elmer Moller, 113 del ránking, si no quiere que el cruce se marche con 0-2 a la jornada del domingo.