Alcaraz avanza en Tokio con susto El español se hizo daño en el tobillo y necesitó de un aparatoso vendaje para imponerse a Báez

Enric Gardiner Jueves, 25 de septiembre 2025, 17:18 | Actualizado 17:41h. Comenta Compartir

El primer partido oficial de Carlos Alcaraz como número uno del mundo vino acompañado de susto. El murciano venció a Sebastián Báez (6-4 y 6-2), pero lo hizo saltando las alarmas al hacerse daño en un tobillo. El murciano, con apenas cuatro juegos disputados, se lastimó al estirarse a por una pelota y se tiró al suelo con gestos de dolor.

Fue atendido por el fisio de la ATP, que le aplicó un masaje, una crema y un vendaje más que aparatoso en el tobillo izquierdo. Pese al susto inicial, continuó jugando y lo hizo con relativa normalidad. Su movimiento no se vio trastocado, pero sí le hizo saber a su banquillo, donde estaba su entrenador, Samuel Sánchez, además de su agente, su hermano, su tío, su padre y su fisio, que estaba tocado. «A veces me duele», les confirmó cuando en la pista ya tenía ventaja de 5-4 y saque.

En ese momento clave, con el murciano sacando para ganar el set, el partido se tuvo que parar por la lluvia. No caía un aguacero, pero sí lo suficiente para que la pista pudiera ser peligrosa, por lo que el supervisor decidió parar y que los jugadores se marcharan a vestuarios mientras el techo de la pista central de Tokio se cerraba.

En la reanudación, nada cambió. Alcaraz siguió inmune al posible problema en el tobillo y barrió a Báez, que desde que alcanzó la final de Bucarest en marzo solo ha ganado cuatro partidos de 17. El argentino, ganador de siete títulos en el circuito a sus 24 años, una gran marca, tuvo dificultades para lidiar con la velocidad en la derecha de Alcaraz y con su variedad con las dejadas y el juego de red.

La defensa del número uno

La incógnita ahora es saber cómo estará Alcaraz de cara al resto del torneo. Con este triunfo se asegura estar en octavos de final, donde se medirá a Zizou Bergs, un rival al que, si está en condiciones físicas normales, debería vencer sin muchos apuros.

Después, en cuartos de final, le esperaría Brandon Nakashima o Marton Fucsovics, mientras que en la otra parte del cuadro, tanto Taylor Fritz como Holger Rune, dos de los candidatos a estar en la final, han superado sus compromisos de primera ronda.

En Tokio, Alcaraz defiende los 500 puntos que consiguió el año pasado al ganar en Pekín. Sin embargo, la ventaja de 760 puntos que tiene con Jannik Sinner, que este año vuelve a jugar en Pekín, impide que pueda perder el número uno esta semana. Además, el italiano, finalista el año pasado en el torneo chino, solo puede sumar 170 puntos extra, por lo que el número uno está a buen recaudo hasta, por lo menos Shanghái, donde también será muy difícil que lo pierda porque en 2024 solo llegó a cuartos de final mientras que Sinner ganó el título.