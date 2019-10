GP de Japón Márquez: «Mientras estemos en un buen momento habrá que aprovecharlo» Marc Márquez celebrando la victoria. / Toshifumi Kitamura (AFP) Décima victoria en dieciséis carreras en 2019, la 90 en su carrera mundialista, y decimotercer podio consecutivo: Marc Márquez alargó este domingo en Motegi su espectacular estado de forma BORJA GONZÁLEZ Motegi Domingo, 20 octubre 2019, 12:45

-Al fin ha roto el gafe post título consiguiendo una victoria.

(Se ríe) Era para callaros (Risas).

-Pero si no hemos querido hablar de ello antes de la carrera precisamente para no gafarle...

¡Que es broma, hombre! El gafe éste lo tenía, pero es de Japón a Australia cuando se da, pero sí que había presión. Esta mañana ha venido el presidente de Honda, Ichigo san, y ha sido directo. Ha dicho: 'Buenos días: quiero el título de constructores aquí'. Yo no sabía qué se tenía que hacer y le preguntado. Me ha dicho que terminar delante de Ducati y lo hemos hecho. El viernes lo pinté un poco mal. Ayer abrí un poco la puerta. Y esta mañana, en el warm up, he visto que tenía ritmo y esto me ha hecho salir convencido.

-La diferencia la ha cogido, pero luego ha sido más conservador. ¿Era por la gasolina?

Antes de la carrera hemos hablado. Ahí predijimos cuál puede ser el ritmo de la carrera y, en base a eso, el consumo puede ser uno u otro. Si vas más rápido, es más. Teníamos previsto rodar en 1'46 bajo, pero he abierto hueco con 1'45 alto y luego he vuelto a 46 bajo. No es que no pudiese rodar más rápido, es que de hacerlo no hubiera llegado al final de carrera. He intentado coger dos segundos de ventaja, mantenerlos y pilotar fino para ahorrar gasolina. Aún así, a falta de vuelta y media se me ha encendido la luz de reserva, una alarma, y con eso da para tres vueltas. Pensaba que si eso, ya haría en punto muerto la bajada (risas).

¿Ha regulado la electrónica de la moto?

No, ya no regula sola. En 2013, 2014 y 2015, regulaba sola la moto, pero ahora tienes que hacerlo tú. Hay que pensarlo todo un poco y, como quedaba vuelta y media, sabía que llegaba bien, pero si se hubiese encendido vuelta y media antes hubiera llegado con más problemas. Si a Quartararo no le hubiera apretado nadie, se hubiera quedado más lejos y hubiera ido más tranquilo.

Donde le ha apretado algo Quartararo ha sido al principio

Sí. He lanzado un ataque de 45 altos y él lo podía seguir con el blando. Luego he mantenido y, al ver que tenía un segundo, he pensado que si él tenía algo más me recuperaría, pero no lo ha hecho, he apretado un poquito más y he podido abrir hueco en tres o cuatro vueltas seguidas.

-Lleva 13 podios consecutivos y aquí ha hecho pole, vuelta rápida y victoria. ¿Esto para en algún momento?

Yo no quiero que pare. Esa es la intención, pero hay que ser realistas, porque en algún momento va a parar. Es ahí donde tendremos que saber sufrir y entender. Somos humanos y no somos invencibles. Por eso mismo hay que seguir con la misma mentalidad, pero mientras estemos en un buen momento de forma y las cosas salgan, tendremos que aprovecharlo y no pensar que esto es normal. Cuando menos te lo esperes, tocará sufrir.

-Ha hecho un recorte de dos puntos en la clasificación por equipos y ahora están a 17 puntos, tras otra carrera en la que Lorenzo no ha sumado. ¿Sigue viendo factible la triple corona?

Por mi parte, la primera motivación es cada fin de semana y el jueves de Australia volveré a decir que mi intención es ganar el domingo. Intentaré ayudar así al equipo en ese campeonato, en el que vamos recortando poco a poco, y por el bien del equipo y del propio Jorge esperemos que poco a poco se vaya encontrando mejor. No le deseas a ningún piloto, y menos a tu compañero de equipo, esa situación.