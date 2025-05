Álex Márquez lidera en Silverstone a ritmo de récord

Jesús Gutiérrez Viernes, 23 de mayo 2025, 19:37 Comenta Compartir

Con los rescoldos del caso Jorge Martín y Aprilia todavía candentes, se inició la primera jornada de entrenamientos en Silverstone, donde Honda confirmó su interés por el piloto español. «Todos los equipos del paddock están interesados en un piloto como Martín. Si no es así, eres un idiota». Las palabras del Team Principal de Honda, Alberto Puig, a la señal internacional, las matizó asegurando que la marca japonesa no se movería hasta que ambas partes solucionen su litigio particular. «Nunca intentaremos conseguir un piloto bajo contrato. Ese no es el estilo de Honda. Si Jorge está disponible, lo consideraremos», añadió.

Lo deportivo fue ganando terreno conforme salieron las motos a pista y ya en el primer entrenamiento libre del viernes, Marc Márquez, marcó territorio con mucho margen sobre sus rivales. Algo que no hacía más que confirmar lo rápido que el español le coge el punto a los circuitos, ya que siempre domina las primeras sesiones en cada gran premio. Sin embargo, ese primer entrenamiento lo cerró con un problema técnico en su Ducati, que le impidió formar parte de las prácticas de salida que se hacen después del FP1. Fue un preludio de un viernes con sobresaltos para el actual líder de MotoGP.

En la práctica de la tarde, a Márquez se le complicó la cosa muy pronto, cuando todavía restaban 49 minutos de sesión, por una caída en la curva 3 que intentó salvar como tantas veces pero que le resultó imposible. Fue el cuarto revolcón de la temporada, pero no tuvo consecuencias. El español pudo regresar al box y salir de nuevo a pista, pero ya no tendría la explosividad del principio del día. Volvió a tener un susto que estuvo a punto de llevarle al suelo de nuevo, en un circuito que históricamente le ha costado y donde no gana desde 2014.

La segunda sesión del día, la práctica de la tarde, marca la frontera entre los que se clasifican directos a la Q2 del sábado, los diez primeros tiempos, y los que tienen que pasar por la repesca de la Q1. Así que se divide en dos partes, una primera donde se trabaja con el ritmo y la puesta a punto de la moto; los diez minutos finales donde se buscan los tiempos con neumático blando, en un ensayo de la calificación de los sábados. Difícilmente se podrá replicar ambas jornadas porque el sol reinante este viernes en Silverstone desaparecerá el sábado, cuando la previsión es de lluvia y fuertes rachas de viento.

En cualquier caso, se vio algún detalle de por dónde pueden ir los tiros en este GP de Gran Bretaña, donde hubo mucha igualdad y muchos cambios al frente de la tabla de tiempos en los últimos minutos del entrenamiento y que no se decidió hasta que el cronómetro estaba a cero. Cuando parecía que Fabio Quartararo acabaría la jornada como líder, emergió la figura de Álex Márquez, ya con el cronómetro a cero, para rebajar el récord del circuito de Silverstone y dejarlo en 1'57.295, solo 47 milésimas más rápido que el francés.

Ni lo de Álex puede ya sorprender a estas alturas, ya que es segundo en el campeonato a 22 puntos de su hermano, ni tampoco sorprende el estado de forma de Quartararo con la Yamaha. Esta vez refrendó la mejora de la moto japonesa el australiano Jack Miller con la tercera posición. Cuarto terminó Marc Márquez a 360 milésimas del tiempo de su hermano y quinto Marco Bezzecchi con la Aprilia, en un fin de semana donde el rendimiento de la moto italiana se va a mirar con lupa.

Le costó más de la cuenta a Pecco Bagnaia, séptimo tras su compatriota Di Giannantonio, pero cumplió el objetivo de estar en el top 10. También habrá una Honda, la del ganador en Le Mans, Johann Zarco, y otros dos españoles, Álex Rins, también con Yamaha, y el rookie Fermín Aldeguer, que mandó sobre la bocina a su paisano Pedro Acosta a la Q1. La KTM fue la derrotada en la jornada de este viernes ya que fue la única marca que no metió a ninguno de sus pilotos en la Q2 directa.

Jornada de entrenamientos también en las categorías pequeñas. En Moto2, dominio total del líder del campeonato, Manu González, que lideró las dos sesiones y aventajó en casi medio segundo a su más inmediato perseguidor, el australiano Agius. Mal día para el otro candidato al título, el valenciano Arón Canet, que se fue al suelo en los minutos finales de la práctica y no hizo el tiempo con el neumático nuevo, así que se tendrá que pasar por la Q1. En Moto3 los españoles también fueron protagonistas, con Álvaro Carpe y David Almansa al frente de la clasificación, mientras que el líder de la clase menor, José Antonio Rueda, concluyó sexto.