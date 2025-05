Fernando Alonso, al rescate de Montmeló mientras él busca su propio salvavidas

David Sánchez de Castro Jueves, 29 de mayo 2025, 14:21 Comenta Compartir

Hubo un tiempo no tan lejano que pensar en Montmeló era pensar en un circuito imprescindible. El Gran Premio de España era el más deseado por los ingenieros, porque el trazado barcelonés parece pensado para agrupar todas las suertes del automovilismo (curvas rápidas, lentas, largas rectas, zonas de alta carga y baja carga aerodinámica…), con lo que se hacía imprescindible tanto para la pretemporada como en el calendario. Históricamente, al menos en las últimas décadas, así había sido: la llegada a España y, en concreto a Barcelona, del 'gran circo', marcaba las primeras evoluciones de los monoplazas. Y quien daba con la tecla, acababa llevándose el gato al agua. No es casual que desde 2016 solo haya habido dos ganadores distintos, Max Verstappen y Lewis Hamilton.

Queda tan lejos aquello que Montmeló se encuentra ahora mismo al filo de la navaja. La irrupción de Madrid en el calendario ha puesto más al límite que nunca a unas instalaciones indiscutiblemente apreciadas, tanto por los pilotos como por los ingenieros pero también por los aficionados que, aunque lejos quedan aquellos años de la marea azul, seguían teniendo cierta querencia hacia este y no otros Grandes Premios. No es casual que haya fichado a Fernando Alonso como embajador y prácticamente salvador, ya que necesitan hacer 'lobby' frente a lo que consideran una amenaza real del 'Madring' que tiene confirmado un contrato de diez años, al menos.

Aunque difícil, la posibilidad de una cohabitación entre los dos circuitos españoles, bien a través de una salomónica alternancia cada año, bien a través de una presencia conjunta en el calendario como ocurre en Italia o Estados Unidos, sería la mejor de las decisiones desde el punto de vista español, algo que en una F1 que mira cada vez más hacia otros destinos -para eso Arabia Saudí y el resto de potencias de Oriente pagan la millonada que pagan- se antoja improbable cuando menos. Además, la lucha eterna y casi tópica entre Madrid y Cataluña: si los primeros tienen a Sainz, los segundos fichan a Alonso, con infinidad de matices y cuitas propias más allá de lo que firmen en sus respectivos contratos.

Así se llega a este Gran Premio de España, donde los nacionales tendrán mucho que decir. Por un lado, el embajador Alonso afronta el peor arranque de su carrera en 24 años. Literalmente: hay que remontarse a 2001 para ver la última vez que no puntuó en las ocho primeras carreras del año disputadas, ya que si bien en 2015 también llegó a la 9ª sin puntos fue porque no disputó el GP de Australia que dio comienzo a aquella campaña. Alonso es consciente de que no todo (más bien casi nada) ha sido culpa suya, pero también de que hay puestas muchas esperanzas en él. Detrás de sus abandonos, como antes cuando eran victorias, hay cientos de miles de aficionados -algunos, también decenas de miles, se han bajado del barco- que le empujan hacia arriba. No hay mejor sitio que aquí, donde logró su última victoria, la 32, allá por 2013 para resurgir y quitarse el '0'.

La FIA, rígida con los alerones

En clave más general, este GP de España es también muy importante para el devenir del campeonato en general. Desde la pretemporada ya se sabía que la FIA iba a acometer aquí un cambio de normativa en los límites de flexibilidad de los alerones. No es una cuestión menor, ya que el 'run-run' generalizado es que es en este factor donde han encontrado los responsables de McLaren su piedra filosofal sobre la que pivotan su dominio desde finales del año pasado. No es casual que Adrian Newey, el mago de Aston Martin para 2026, no les quitara ojo en Mónaco.

De esta manera, durante los libres, la clasificación y la carrera se medirá la rigidez de los alerones. Se hará de una manera tan simple como efectiva: poniendo unos pesos de acero que deben no ceder más que lo que cumpla la normativa. Habiendo estado prevenidos desde marzo, que nadie espere un chorreo de descalificaciones técnicas el domingo pero al menos añade un ingrediente más de interés ante una carrera que, si va a ser la última de Montmeló, puede ser muy relevante de cara a lo que resta de 2025.