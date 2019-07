Waterpolo | Mundial España luchará por el oro y logra el billete para Tokio 2020 El seleccionador español, David Martín, da instrucciones a los juagdores. / Efe La selección masculina derrota a Croacia por 6-5 y se verá las caras en la final ante el ganador de la otra semifinal entre Hungría e Italia JAVIER VARELA Madrid Jueves, 25 julio 2019, 11:55

El waterpolo español sigue de fiesta. La selección española masculina se ha clasificado para la final del Mundial de Gwangju (Corea del Sur) tras derrotar por 6-5 a Croacia, la vigente campeona del mundo y todo una potencia en el deporte. Además, la victoria le permite conseguir la clasificación apra los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

España demostró su fortaleza en defensa y se agarró a un excelente Daniel López Pinedo (con un 64 por ciento de paradas) y elegido el mejor jugador del partido, que paró casi todo lo que lanzaron los jugadores croatas, y a los bloqueos de los jugadores de campo. «El plan ha salido mejor de lo que esperaba», decía un eurófico David Martín en declaraciones facilitadas por la Federación Española de Natación. «Vuelvo a felicitar al equipo por el trabajo defensivo que llevan haciendo durante todo el Mundial».

6 España Dani López Pinedo; Munárriz (1), De Toro (-), Larumbe (-), Fran Fernández (-), Felipe Perrone (1), Alex Bustos (-) -equipo inicial-, Granados (1p), Cabanas (-), Barroso (-), Tahull (1) y Mallarach (2). 5 Croacia Bijac; Fatovic (1), Jokovic (3, 1p), Vukicevic (-), Buslje (-), Vrlic (-), Xavi García (1) -equipo inicial-, Macan (-), Loncar (-), Benic (-), Milos (-) y Setka (-). Árbitros Stavridis (GRE) y Alexandrescu (RUM). Eliminados: Cabanas, Mallarach y Benic. Parciales 2-1, 2-1, 2-0 y 0-3.

La sequía goleadora de Croacia provocó que España fuera aumentando la ventaja con el paso de los minutos ante la desesperación de unos croatas que no encontraban soluciones en ataque. En 24 minutos sólo fueron capaces de anotar dos goles, mientras que España había hecho dos goles por tiempo para mantener siempre una ventaja cómoda.

En el último periodo Croacia jugó a la desesperada con una defensa muy agresiva y apostando en ataque con dos boyas, pero España supo aguantar bien en defensa, aunque en ataque se mostró más nervioso que en el resto del partido y se quedó sin anotar y encajó tres goles. «Hemos demostrado que somos peligrosos y cuando el partido se ha vuelto más duro nos ha costado atacar, pero hemos sabiudo defender como grupo y cuando se afrontan los momentos importantes como equipo saben que somos temibles. Lo que hace grande a España es esa seriedad en defensa», añadió el seleccionador.

Doble final mundial española

España además logró el billete apra los juegos Olimpicos de Tokio 2020, algo «brutal» para David Martín y que «quita un estrés encima muy grande porque hay equipos peligrosos». El seleccionador confesó que esta clasificación permite «planificar desde ya la Olimpiada y que estos jugadores puedan tener un poco de descanso en la temporada porque el calendario es brutal». Además, evitas jugar un preolimpico con lo complicadoque es por la presión y el nivel del resto de equipo: «Saben lo que significa jugarlo y nos da la tranquilidad de afrontar el Europeo con la opción de jugar sin esa presión añadida», afirmó Martín.

El último podio de la selección española en un Campeonato del Mundo masculino fue la plata de 2009. Después llegó la medalla de plata en la Liga Mundial de 2009 y el bronce de 2018, y la plata del Campeonato de Europa de ese mismo año. En el Mundial de Gwangju luchará por el oro, como en roma 2009, la última vez que estuvo en una final mundialista y de cuya derrota se siente responsable David Martín. «En Roma perdimos la final y yo fui responsable y no volveré a ser cobarde», señaló el señeccionador. «Les he transmitido que hay que ser valientes y que deben demostrar quién es España y si luego te ganan no puedes reprocharte nada», finalizó.

El waterpolo español, por primera vez en la historia, disputará las dos finales de un Mundial. Histórico.