Gimnasia Rítmica Sara Llana regresa con «sabor amargo» de Sofía Sara Llana, en el ejercicio de cinta en Sofía. / EFE La leonesa considera que llegaba en buena forma pero «quizá no fui capaz de mostrarlo en el tapiz» EFE Lunes, 17 septiembre 2018, 18:50

La subcampeona de España de gimnasia rítmica, Sara Llana, se quedó con un sabor «amargo» tras su participación en el campeonato del mundo disputado recientemente en Sofia donde realizó su peor clasificación -62- en la cuarta ocasión en la que tomaba parte en esta competición.

«Llegaba en un buen momento de forma y quizá no fui capaz de saberlo enseñar en el tapiz», reconoció la gimnasta leonesa del Club Ritmo.

En todo caso, también tuvo palabras de crítica, al igual que su entrenadora Ruth Fernández, hacia la valoración del jurado técnico «porque aunque alguno de los ejercicios pudieron ser mejores, los que sí lo fueron las notas no estuvieron acorde a lo que es lógico».

Pese a todo, es consciente que las puntuaciones «es un tema que no está en manos de la gimnasta y contra lo que no se puede luchar, aunque en ocasiones sí da la impresión de que no se reconozca todo el trabajo porque los cambios en los ejercicios siempre han buscado aumentar las notas y está ocurriendo todo lo contrario».

A pesar de la decepción en tierras búlgaras, donde el objetivo era concluir entre las veinticuatro finalistas, Llana prefiere «mirar hacia adelante con optimismo y seguir en la misma línea de trabajo que no tiene porque cambiar».

Tras la participación en el mundial, la pupila de Ruth Fernández cerrará la temporada internacional con su presencia en el torneo internacional de Desio (Italia), donde estará acompañada por la campeona de España júnior y compañera en el Club Ritmo, Olatz Rodríguez.

Posteriormente, tan solo le quedará en el calendario de 2018 disputar, junto con su club, la Liga Iberdrola, donde la formación leonesa aspira a reeditar el título nacional que logró en la primera edición.