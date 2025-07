Marta Álvarez, una campeona máster sin apoyo institucional: «A nivel económico, cero patatero»

Borja Pérez Domingo, 27 de julio 2025, 09:21 Comenta Compartir

Nunca es tarde para luchar por lo que uno quiere, a pesar de las adversidades. Un claro ejemplo de ello es la historia de Marta Álvarez, que empezó a competir cuando aún era una niña y, aunque sus obligaciones como universitaria la obligaron a dejar apartada la competición, nunca se olvidó de la piscina y, veinte años después, regresó a la Natación Máster hasta acabar erigiéndose como campeona de Europa y subcampeona mundial en su categoría -50-55 años-, luchando por poder sufragarse cada competición ante la ausencia de apoyo institucional.

Cerca de un año y medio después del último campeonato mundial disputado en Doha, en el que se colgó la presea de plata, Marta cuenta a Leonoticias cómo es el día a día de una nadadora que combina la pasión de este deporte con sus obligaciones como madre y como docente interina.

Las dificultades de la Natación Máster

«Actualmente sigo entrenando, suelo hacerlo durante todo el invierno, intentando entrenar cuatro días a la semana, y el verano me lo tomo un poco más de relax», introduce la leonesa, que reconoce la dificultad que tiene sacar horas para todo: «Para mí la natación es muy importante, pero no es lo único. Tengo el trabajo, la casa, los niños... tienes que sacar tiempo para todo y no hay tantas horas en el día».

Su trabajo como docente interina también se ha convertido en un condicionante importante a la hora de entrenar, en función de la cercanía de su lugar de trabajo respecto a su casa. Por ello, Marta, que se caracteriza a sí misma por la «constancia» reconoce que «normalmente llegó a junio agotada y me tomo el verano de vacaciones para descansar cuerpo y mente».

De esta forma, la nadadora de La Venatoria, tras competir en diferentes torneos regionales en invierno a nivel individual y con su club, ha decidido no ir al Mundial de Singapur que arrancará en los próximos días, aunque reconoce que esta decisión también se debe a «cuestiones económicas».

Un deporte sin reconocimiento

Sobre el reconocimiento de la natación, hilándolo precisamente con el apartado económico, Marta se mostró contundente, afirmando que «la natación es una de las federaciones que más fichas federativas tiene y luego ya ves que reconocimiento tiene, ni los absolutos de España los televisan». «No tiene ningún reconocimiento, cero, no hay nada, ni subvenciones. Yo, por ejemplo, a nivel institucional no he tenido subvenciones y ha sido mi club -La Venatoria- el que realmente ha estado ahí», admite.

Centrando la mirada en el Mundial de Doha, que obligó a la leonesa a recorrerse una buena parte del globo terráqueo para competir y a solicitar una semana sin sueldo en su trabajo, la nadadora reconoce que fue ella quien se costeó los gastos y «a posteriori, solo mi club fue el que me dio una subvención grande para poder ir». A pesar de la queja pública que realizó en busca de poder cambiarlo de cara a las generaciones futuras, a sabiendas también de la dificultad de que eso se llegue a dar, Marta afirmó que «cuando te metes a la Natación Máster ya sabes lo que te vas a encontrar».

La sensación más especial

Pasando a la otra cara de la moneda, en lo puramente sentimental, la de La Venatoria deja claro que, tras proclamarse subcampeona del mundo, estaba «alucinando» y tuvo «reconocimiento a nivel de prensa, amigos y de la sociedad», algo de lo que ha sido más consciente con el paso de los años.

«En Doha estuvieron mis hijos también y poder celebrarlo con ellos cuando sales del agua es lo máximo, lo más bonito del mundo», admite, sacando a relucir el mejor lado del deporte, sobre todo en lo que se refiere a las categorías Máster.

Mirando hacia lo que viene con el mayor optimismo, Marta Álvarez expresa su deseo de volver a un Europeo como el que se disputará el próximo mes de diciembre, aunque afirma que «todo va surgiendo en función de como vaya en el día a día». «No descarto ir al Europeo de Polonia, pero tampoco lo aseguro, también dependerá de si trabajo cerca o no para poder entrenar más y preparar el torneo», concluye.