El Leitariegos suma dos campeones de España de alpino en línea María Urruchi y Sergio Menéndez, oro en sus pruebas, lideran la cosecha de nueve medallas del club lacianiego

El CD Leitariegos ha regresado del Campeonato de España de alpino en línea celebrado en Puigcerdà (Girona) con nueve medallas.

Los más destacados fueron María Urruchi y Sergio Menéndez, que lograron el oro en la prueba de combinada (slalom y gigante) en las categorías júnior femenina y absoluto masculino.

A ellos se suman las platas de Iván Sabugo (absoluto), Luján Moreno (sub-15) y Sherezade Pérez (sub-13) y los bronces de Sofía Álvarez (júnior), Candela Rodríguez (sub-17), Aarón Freitas y Noah Rouco (sub-15).

De esta manera, el club lacianiego cierra la temporada con unos grandes resultados, siendo campeones de España por equipos y con estos últimos éxitos sumados en Puigcerdà.

