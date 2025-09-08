leonoticias - Noticias de León y provincia

El Leitariegos suma dos campeones de España de alpino en línea

María Urruchi y Sergio Menéndez, oro en sus pruebas, lideran la cosecha de nueve medallas del club lacianiego

Leonoticias

Leonoticias

León

Lunes, 8 de septiembre 2025, 11:41

El CD Leitariegos ha regresado del Campeonato de España de alpino en línea celebrado en Puigcerdà (Girona) con nueve medallas.

Los más destacados fueron María Urruchi y Sergio Menéndez, que lograron el oro en la prueba de combinada (slalom y gigante) en las categorías júnior femenina y absoluto masculino.

A ellos se suman las platas de Iván Sabugo (absoluto), Luján Moreno (sub-15) y Sherezade Pérez (sub-13) y los bronces de Sofía Álvarez (júnior), Candela Rodríguez (sub-17), Aarón Freitas y Noah Rouco (sub-15).

De esta manera, el club lacianiego cierra la temporada con unos grandes resultados, siendo campeones de España por equipos y con estos últimos éxitos sumados en Puigcerdà.

