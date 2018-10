Triatlón Cross Kevin Viñuela: «Estoy contento, pero creo que podría haber peleado por la plata» Kevin Tarek Viñuela, tras la disputa del Europeo de TriCross. / LaLiga4Sports El leonés reconoce que lo ha dado todo y señala que el tramo de bicicleta «me ha penalizado» DANI GONZÁLEZ León Jueves, 25 octubre 2018, 17:23

Contento, pero no del todo. Kevin Tarek Viñuela sale de Ibiza con un bronce sub-23 en el triatlón cross en su «primera toma de contacto» con la élite. «Ha sido duro, lo he intentado pelear», señala.

«El hecho de no conocer de todo el circuito me ha penalizado un poco y he podido salvar esto con un bronce», afirma Kevin Tarek Viñuela en los micrófonos de LaLiga4Sports. El leonés considera qu su participación es «para estar contento» porque «lo he dado todo». «Me hubiera gustado estar un poco más adelante en bici, pero me he descolgado y no he podido pelear por un puesto mejor», añade.

El de Vegacervera cree que el primer puesto sub-23 era «inalcanzable», pero se va con la espinita de no haber «peleado la plata y el top-5 en élite». «He pedido mucho en bici, pero el material que tengo llega hasta donde llega. He luchado mis bazas nadando y corriendo me he sentido con fuerzas al final», analiza.

Por último, insiste en que está «contento» con su rendimiento en Ibiza, en su primera participación en el Europeo de TriCross, y en un recorrido «como este, muy diferente al terreno en el que entreno en León».