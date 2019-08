Piragüismo | Aguas bravas Fidalgo quiere revalidar sus dos oros en sprint y clásica en los Campeonatos de España de Sabero Guillermo Fidalgo en una de las competiciones. / J.L.B El piragüista leonés buscará el oro en ambas disciplinas y desea que el Campeonato de Europa de 2021 se celebre en este mismo canal DANIEL MELCÓN León Miércoles, 14 agosto 2019, 10:38

Guillermo Fidalgo acude al Campeonato de España de Sabero con el objetivo de revalidar los dos oros conseguidos en sprint y en clásica el año pasado en en este mismo canal. El piragüista leonés asegura que «es un aliciente competir en casa», pero también tiene claro que, al ser «el río donde has entrenado, es donde hay menos posibilidades de fallo».

Este campeonato, que se disputa el fin de semana, tendrá su primer episodio el sábadocon la prueba de sprint (400 metros) y el domingo será el día grande con la clásica (2,8 kilómetros). Este canal, según Fidalgo, que lo conoce bien ya que es donde entrena con asiduidad, «no es difícil» pero «hay que estar atento para no cometer fallos en la bajada y que no te frenen las olas».

Sus próximos objetivos llegarán en septiembre, entre ellos está acudir al Campeonato Mundial que se celebra en La Seu d'Urgell (Lleida) el último fin de semana de septiembre y donde buscará «hacerlo lo mejor posible».

Mirando más al futuro, está el Campeonato de Europa de 2021, que podría celebrarse en Sabero, donde intentará acudir con el objetivo de «un podio, aunque es bastante complicado, debido a que los piragüistas de otros países tienen un nivel muy alto», asegura Fidalgo.

Esa medalla supondría para él «ver recompensado los últimos años que he dedicado en las aguas bravas y un gran logro porque he partido más de cero que el resto de competidores de otros países que cuentan con más apoyos».

Así, el leonés ultima la preparación para revalidar el doble título nacional, algo que ve como «posible» y que a la postre le pueda motivar para conseguir los ambiciosos objetivos que se plantea.