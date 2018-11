España se impone a Israel en un partido rocambolesco

El CSD celebra que el partido se jugara ante «un intento de boicot inaceptable»

El Consejo Superior de Deportes (CSD) ha celebrado que el partido de waterpolo femenino España-Israel se haya disputado este martes, como estaba previsto, aunque en una sede diferente a la inicial, ante «un intento de boicot inaceptable».

«Tanto el ministro (de Cultura y Deporte), José Guirao, como la secretaria de Estado para el Deporte, María José Rienda, han estado todo el día en comunicación y contacto con el Ministerio de Asuntos Exteriores intentando solucionar el problema y que el partido se disputase con normalidad, como así ha sido ante un intento de boicot inaceptable», señala el CSD. El Consejo agrega que «se ha puesto a disposición de la Federación Española de Natación un espacio propio en Barcelona (el Centro de Alto Rendimiento de Sant Cugat del Vallès), donde se ha jugado el encuentro con total normalidad».

El partido del campeonato europeo preliminar de la Liga Mundial femenina, que debía disputarse en la localidad barcelonesa de Molins de Rei, finalmente se jugó desde las 18:00 a puerta cerrada en el CAR de Sant Cugat del Vallès.

Tras la campaña de boicot del grupo de apoyo catalán al movimiento BDS (Boicot, Desinversión y Sanciones) y de la CUP-Capgirem, se trasladó a la piscina barcelonesa de Sant Jordi y se determinó que se celebraría sin asistencia de público. La CUP también protestó por esta nueva ubicación y el anuncio de una concentración del BDS bajo el lema 'No eres bienvenido', refiriéndose al equipo israelí, hizo que también se desaconsejara la disputa del encuentro en la capital catalana.

Este mismo martes, antes del encuentro, la ministra de Cultura y Deporte israelí, Miri Reguev, solicitó a José Guirao que intercediera para que no se suspendiera el encuentro, que finalmente se disputó en la piscina cubierta del CAR siguiendo las indicaciones de la Federación Internacional y de común acuerdo con la delegación oficial de Israel, según informó las RFEN. El partido no contó con asistencia de público, ya que las instalaciones del CAR tienen el acceso restringido y, además, la piscina no cuenta con gradas para los espectadores, pero pudo ser transmitido en directo por internet a través de la plataforma LaLiga4Sports.

La FINA emitió un comunicado en el que afirma que su Regla Constitucional C4 «no permite discriminación alguna contra las federaciones nacionales o individuos (competidores, directivos, árbitros, delegados...) por motivos de raza, género, religión o afiliaciones políticas». «Por lo tanto, la FINA condena enérgicamente las acciones de cualquier organización política que pretenda perturbar la organización normal de una competición deportiva entre dos equipos nacionales de waterpolo», agrega.

El partido fue organizado directamente por la Real Federación Española de Natación y el Ayuntamiento de Barcelona, recuerda la FINA, que señala que tras ser «alertada de las dificultades para organizar este partido como estaba previsto originalmente, se hizo todo lo posible para evitar tener que alterar la fecha del partido, el 6 de noviembre de 2018, y que esto se logró con éxito».