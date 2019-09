FID 2019 | Día 2. El Deporte del Siglo XXI «Entrené en piscinas llenas de mierda, pero el éxito de Barcelona 92 cambió nuestro deporte» Santiago Segurola, Antoni Daimiel, Radomir Antic y Pedro García Aguado. / Foto: Campillo / Vídeo: N. Brandón Pedro García Aguado, Antoni Daimiel y Radomir Antic han sido los protagonistas de esta segunda ponencia del FID, moderada por Santiago Segurola | El periodismo deportivo, su «falta de rigor» y su intención de «tocar la fibra» han sido centro de atención DANI GONZÁLEZ León Jueves, 19 septiembre 2019, 20:49

Un entrenador, un campeón y dos periodistas deportivos han sido los elegidos por el FID para radiografiar el deporte del siglo XXI. Una visión de cada ámbito, una opinión y una filosofía desde cada prisma han sido las encargadas de generar un relato para el público leonés de lo que es el deporte.

«El deporte representa al pueblo y debemos apoyar este tipo de eventos», aseguró el exentrenador de Barcelona, Real Madrid y Atlético, Radomir Antic, a lo que el campeón olímpico de waterpolo, Pedro García Aguado, señaló que es maravilloso «seguir siendo deportista» con 50 años. «Siempre podemos aprender y ojalá el deporte siga dando éxitos a España, es un producto a cuidar», ha añadido.

Los periodistas Santiago Segurola, moderador de la ponencia, y Antoni Daimiel, uno de los protagonistas, destacan el «privilegio» de escuchar historias y relatos para que «cada aficionado pueda moldear su propia opinión del deporte».

La crisis del periodismo deportivo

Y en este ámbito, tiene mucho que ver el periodismo. Este área ha cambiado mucho en los últimos tiempos y tanto Segurola como Daimiel creen que para mal. «Es hora de ser sinceros», ha señalado Segurola, que ve una «grave crisis» del periodismo en general.

Pero, centrándose en el deportivo, Segurola considera que hay que tratarlo «con rigor» porque ya forma parte «de nuestras vidas». «Desde el propio periodismo, hemos lanzado el rigor por los aires, no hay que buscar los culpables fuera», ha apostillado Daimiel.

Es más, Segurola señala que la sociedad «ya mira con menos crédito» al periodismo y Daimiel recalca que ya no existe el nivel del periodismo de los 70 y los 80 pese a que no entonces «no había referencias de cómo se hacía esto en el extranjero». «Muchos colegas de profesión tocan la fibra a la gente, apelan al sentimiento, pero eso es lo sencillo. Apenas hay crónicas reales, que cuenten lo que ha pasado. No hemos evolucionado bien», ha añadido.

Los esfuerzos de la generación de Barcelona 92

Pero el deporte también ha evolucionado y, en este caso, para bien. Los Juegos Olímpicos de Barcelona y el esfuerzo y éxito de aquella generación supusieron un antes y un después.

Así lo constanta Pedro García Aguado, que ha recalcado la «revolución» de los deportistas españoles antes de Barcelona 92 para tener «condiciones dignas, para estar remunerados como profesionales qué eramos y poder entrenar con dignidad».

El campeón olímpico de waterpolo ha relatado que llegó a entrenar en «piscinas llenas de mierda de otros usuarios» y que las administraciones les dijeron que «entrenaríamos en instalaciones adecuadas sólo cuando ganásemos».

«El nivel aumentó con una serie de ayudas y el compromiso, en mi caso, de clubes de natación de Cataluña que acabaron en quiebra por darnos esas condiciones. Pero todo ello supuso que el deporte haya evolucionado y que, los deportistas de ahora, tengan unas buenas condiciones», ha explicado.

«Este tema daría para un año de conferencias», han asegurado los conferenciantes antes de ponerse al servicio de León, de relatar sus experiencias y radiografiar esta pasión llamada deporte.