El bolo leonés, un símbolo histórico de identidad sin relevo generacional: «Hoy miras y no queda gente»

Borja Pérez Jueves, 7 de agosto 2025, 08:26 Comenta Compartir

Birlar, hacer un ahorcado limpio, tirar el miche, pasar la bola por el castro… Para muchos, estos términos son completamente desconocidos. Sin embargo, para otros, aunque cada vez menos, siguen siendo una parte de su día a día y, en muchos casos, de su vida. El bolo leonés es un deporte que, más allá del significado que tiene por sí mismo, atesora en su haber la tradición, expresión cultural y la herencia de una parte esencial del patrimonio de la provincia.

En la bolera 5 de Octubre, a pesar del incesante sol de verano que golpea directamente sobre el terreno, marca el reloj las siete de la tarde y se dan cita, como cada martes y jueves, algunos de los jugadores más adeptos en busca de seguir mejorando su técnica o, en muchos casos, simplemente compartir su afición con otras personas a las que este deporte los ha convertido en amigos.

Allí, entre risas, entrenan a la par que reviven algunas de las anécdotas más divertidas que han experimentado a lo largo de los años. Emilio Fernández, Secretario de la Federación de Deportes Autóctonos y uno de los principales encargados de mantener estos deportes de tanta tradición, aprovecha también para detallar en Leonoticias la situación actual que atraviesa este deporte.

Un deporte con siglos de historia en peligro de extinción

A pesar de la falta de información sobre el origen concreto del bolo leonés, algunas teorías remontan sus inicios a la Edad Media, cuando este deporte se desarrolló como forma de entretenimiento, especialmente en las zonas de montaña. De esta forma, con el paso de los años, se ha ido traspasando de generación en generación a través de la práctica.

Ampliar Alrededor de treinta mujeres tienen licencia federativa de deportes autóctonos en León B.P.

Sin embargo, en los últimos años, el relevo generacional está siendo mucho más costoso de lo habitual en una época donde la digitalización está arrasando a su paso con todo lo tradicional. Emilio confiesa que «antes había igual treinta escuelas en la provincia, pero ahora miras y no hay gente, ha habido veinte o treinta años en los que no ha habido relevo generacional y ahora solo quedan las escuelas de Santa María del Páramo y Sariegos».

Eso, evidentemente, se está notando en las boleras, que, a su vez, también acusan «la falta de boleros para mantenerlas». Aun así, la Federación de Deportes Autóctonos cuenta a día de hoy con 1650 licencias federativas en Castilla y León, de las cuales 283 pertenecen a la delegación de León, lo que supone una cifra significativa a pesar del difícil momento que atraviesan en las ciudades.

Espacio para todos

Centrando la mirada en la vertiente más positiva de la evolución de este deporte, cabe destacar la irrupción de las mujeres en los últimos años. En un deporte adjudicado siempre de forma errónea a los hombres, se ha peleado por un espacio para las categorías femeninas hasta llegar a conseguir organizar una Copa de España como la que se celebró en el Polígono X el pasado mes de noviembre de 2024. Actualmente, se ronda una cifra alrededor de las treinta mujeres federadas en León, lo que supone un gran avance y permite su presencia en los diferentes campeonatos regionales y nacionales.

En la bolera 5 de Octubre, Yoli y Ana se manifiestan como dos de los principales ejemplos de mujeres que han dejado atrás los prejuicios para poderdivertirse compitiendo en el deporte que les gusta.

Ambas, que ya formaron parte del Nacional del pasado año, centran su mirada en el próximo Campeonato Autonómico que se disputará en Cistierna este próximo 10 de agosto. En él, habrá categoría masculina -lanzamiento desde doce metros- y femenina -desde ocho metros-.

En este torneo, como en los demás, competirán con otras mujeres pertenecientes a las boleras del Ferral, Cistierna, Santa María del Páramo o Ciñera, entre otras. Todo ello les servirá también de entrenamiento de cara al Nacional que, tras el éxito de la primera edición, volverá a celebrarse este año, aunque será Segovia la ciudad que se encargará de acogerlo.

El bolo leonés, sin fronteras ni edades

A pesar de las carencias en cuanto al relevo generacional, la existencia de un torneo nacional ha conseguido mantener el bolo leonés más allá de las fronteras de la provincia durante años. En ciudades como Valladolid, Madrid, Bilbao o, especialmente, Barcelona, existe un gran arraigo por este deporte que, junto al bolo de Palma, es el único en el que se compite a nivel estatal.

Ampliar Sobre el castro, se colocan nueve bolos y un Miche B.P.

Además, en busca de seguir preservando este sello cultural, Emilio admite que la Federación está «haciendo todo lo posible por llevar estas actividades a los colegios». «Se hacen muchas exhibiciones, hay veces que cuando llega junio igual tienes cerca de cien entre colegios, asociaciones y juntas vecinales», reconoce.

Todo ello, en busca de un único objetivo que es el de atraer a los más jóvenes y enseñarles el valor de este deporte. Para acceder a las boleras, es conveniente estar federado «por un tema de responsabilidad civil», algo que no supone un gran impedimento, pues la edad mínima para hacerlo es «a los seis años» y «federarse con la licencia autonómica cuesta quince euros al año».

Un deporte de estrategia

El bolo leonés, para todo aquel al que este deporte le suene como algo desconocido, tiene una finalidad simple: puntuar mediante el lanzamiento de una bola sobre los nueve bolos colocados en el Castro, que es la zona de tierra compacta sobre la que se sitúan los mismos.

Además, en uno de los extremos de los bolos se sitúa un Miche, pieza de similar forma pero con un menor tamaño, que se presenta como una parte fundamental para poder sumar puntuación. De esta forma, más allá de la fuerza que requiere este deporte para llegar con la bola al objetivo, la puntería y la estrategia se antojan fundamentales a la hora de imponerse a los rivales.

Aquellos que, a día de hoy, tengan interés en aprender más sobre este deporte o, incluso, probar a jugarlo, deben saber que actualmente se practica con regularidad en 5 de octubre, el club Nocedo y el Polígono X, mientras que se realizan diferentes concursos también en San Marcos y San Francisco.