El Club Bernesga da la sorpresa y se mete en la final
LEONOTICIAS León
Lunes, 20 mayo 2019, 10:45

El Club de Lucha Bernesga protagonizó esta tarde la gran sorpresa de la Liga de Equipos, tras imponerse a San Guillermo y además en su propio feudo de Cistierna. De este modo, los naranjas disputarán la gran final de la Liga, el próximo 1 de junio en el Palacio de los Deportes de León, ante Montaña del Porma, que ya había conseguido plaza el sábado ganando a Tierra de León en Boñar.

La verdad es que el último enfrentamiento entre San Guillermo y Bernesga, hace sólo una semana, dejó patente la gran igualdad en la que se movían ambas escuadras. Los de Cistierna se habían impuesto por la mínima y eso significaba que cualquier pequeño contratiempo en tantos combates, podía dar un vuelco a la situación. Lo que no era previsible es que la superioridad de un equipo se reflejara en el marcador, nada menos que por un margen de 16 victorias, como sucedió esta tarde en el Pabellón de Cistierna.

No es fácil encontrar una explicación lógica, salvo que la Lucha no deja de ser un deporte y como tal, cualquier situación se puede dar, por improbable que pudiera resultar. Sólo así se explica que el corro arrancara con un parcial de 0-9 para Bernesga, hasta que Óscar Sánchez firmó la primera victoria local, sumando la primera victoria de San Guillermo. No era un espejismo, porque los naranjas mantuvieron la superioridad en casi todas las fases del corro, hasta tal punto que los locales sólo pudieron igualar en la segunda ronda de categorías de base (9-9) y en la segunda de senior masculino (4-4). El resto, cayó todo del lado visitante.

Debió pesarles como una losa a los de San Guillermo el hecho de verse por detrás en el marcador (8-21) cuando se llegaba a la mitad del corro. Es complicado resetear pensando en que puedes remontar 13 victorias en la segunda ronda, aunque lo intentaron, desde luego. Sin embargo, ni el gran capitán de los verdes estaba inspirado y vio cómo su colega del Bernesga, Omar Liquete, le derrotaba sin paliativos en el mano a mano. Este tipo de combates entre los jefes de cada tribu, tienen su grado de influencia en el resto de la tropa y así era difícil levantar el ánimo de los luchadores que

veían caer las victorias del lado de los naranjas, sin que nadie fuera capaz de frenar aquella sangría.

Bien es cierto que Liquete había incorporado a la gran Miriam Marcos y al propio presidente del Club, Alberto Bahillo, pero esas dos novedades con relación al pasado domingo, no justifican tamaña diferencia como se manifestó esta tarde.

El caso es que ya ha quedado definida la final de consolación que se celebrará el próximo sábado, 25 de mayo, en la terraza de El Corte Inglés, donde se medirán Aluches Tierras de León y San Guillermo. Y una semana más tarde, serán Montaña del Porma y el Bernesga, los que se midan en la gran final del Palacio de los Deportes de León, para conocer al campeón de la Liga de Equipos que, tal vez, no haya agotado todo el margen para las sorpresas.