Cinco conjuntos participan en la Liga de Equipos de Lucha Leonesa

Calendario

6 de abril: Aluches Tierras de León VS San Guillermo (Luchódromo) 7 de abril: Aluches Tierras de León VS Los Leones (Pabellón Sariegos) 13 de abril: Los Leones VS San Guillermo (Villanueva del Condado) 14 de abril: Los Leones VS Bernesga (Villanueva del Condado)

20 de abril: Bernesga VS Montaña del Porma (Luchódromo)

21 de abril: Bernesga VS Aluches Tierras de León (Luchódromo) 4 de mayo: San Guillermo VS Bernesga (Pabellón Cistierna)

5 de mayo: San Guillermo VS Montaña del Porma (Pabellón Cisitierna) 11 de mayo: Montaña del Porma VS Los Leones (Pabellón Boñar)

12 de mayo: Montaña del Porma VS Aluches Tierras de León (Boñar)

El equipo que ocupe la última posición quedará eliminado en esta fase.

SEMIFINALES:

18 de mayo: 1º clasificado VS 4º clasificado (en la sede del 1º clasificado) 19 de mayo: 2º clasificado VS 3º clasificado (en la sede del 2º clasificado)

3º y 4º PUESTO y FINAL DE LA LIGA

1 ó 2 de junio en el Palacio Municipal de los Deportes de León