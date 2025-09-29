El Júpiter se estrena y el Cleba debuta con remontada

Borja Pérez Lunes, 29 de septiembre 2025, 08:16 Comenta Compartir

Parte de los equipos leoneses empiezan a carburar en sus respectivas competiciones. El Júpiter logró su ansiada victoria en la cuarta jornada coincidiendo con un estreno inmejorable del Cleba tras remontar.

El Atlético mansillés se unió también al grupo de victorias, mientras que la virgen no pasó del empate y el Atlético Bembibre, junto al Olímpico, fueron los que peor salieron parados en cuanto a resultados.

Atlético Mansillés 1-0 CD Villaralbo

El Atlético Mansillés consiguió su primera victoria en casa ante el CD Villaralbo de forma merecida. Los de José Ángel Montaña buscaron el triunfo en todo momento y la recompensa llegaría al superar la hora de partido, cuando el colegiado decretó una pena máxima que transformaría Mario. Tras el gol, los visitantes, que se quedaron con uno menos en los minutos finales, no lograron igualar la contienda.

De esta forma, los de Mansilla de las Mulas sumaron su primer triunfo ante su gente, en La Caldera, y se mantienen cerca de los puestos de playoff tras cosechar dos victorias y un empate en los últimos tres encuentros disputados.

La Virgen 0-0 Colegios Diocesanos

No pudo celebrar su primer triunfo en Los Dominicos, pero el CD La Virgen sigue sin saber lo que es perder esta temporada. Ante Colegios Diocesanos, que llegaba en una mala dinámica en este inicio de temporada, el conjunto de Nanín no fue capaz de traspasar la defensa rival para sumar de tres.

Aun así, el balance de dos victorias y dos empates sitúa a los verdiblancos en puestos de playoff de ascenso, empezando la temporada como acabaron la anterior e invitando a la gente a soñar con las opciones de este equipo.

Arandina 0-1 Júpiter Leonés

A la cuarta llegó la vencida. El Júpiter Leonés logró, por fin, resarcirse de un mal inicio de temporada, y lo hizo ante uno de esos equipos llamados a estar en la zona noble de la categoría como es la Arandina. Cerca de la conclusión del primer acto, Sergio Cuello adelantó al filial culturalista, que después pudo sostener el marcador favorable para llevarse los primeros tres puntos.

El triunfo de los de Pallide sirve, al menos, para salir de los puestos de descenso y empezar a mirar hacia arriba tras un inicio complicado con tres derrotas consecutivas.

Atlético Bembibre 1-2 Guijuelo

No pudo mantener su gran dinámica el Atlético Bembibre, que cayó por primera vez esta temporada y lo hizo en casa, ante su gente. Los del Bierzo Alto empezaron bien, adelantándose por medio de Valentín. Sin embargo, pronto empataría el Guijuelo que, además, asestó el golpe definitivo en el minuto 63, certificando la primera derrota de los bembibrenses.

Aun así, los de Manolo Pérez se quedan sextos, con siete puntos, uno menos que los equipos de playoff de ascenso, confirmanfdo así un gran inicio de campaña que no se empaña con esta derrota.

Madrid CFF 'B' 2-1 Olímpico de León

El fútbol fue muy cruel con el Olímpico de León en su visita a Madrid. Las leoneses firmaron un inicio inmejorable, con el gol de Albiol a balón parado en el minuto cuatro de encuentro.

Sin embargo, tras el empate de las locales en el 18, todo se mantuvo igualado hasta que, en el minuto 92, el filial del Madrid CFF puso el tanto de la victoria y dejó hundido al conjunto de Vitolo. De est6a forma, el Olímpico no logró mantener su buena dinámica lejos de León y suma su segunda derrota consecutiva en una categoría muy exigente.

Cajar Rural Cleba 42-36 AD Carballal

Al Caja Rural Cleba le costó activar los engranajes en este inicio de competición liguera, pero, cuando lo hizo, no hubo forma de pararlo. El conjunto leonés se estrenó en el Palacio con una victoria muy peleada que dejó dos partes muy diferentes.

En el primer acto, Carballal tomó el mando del marcador y se mantuvo por encima durante los treinta minutos hasta irse al descanso con una renta de dos goles (17-19). Ya en el segundo tiempo, tardaría alrededor de diez minutos en llegar la reacción de las de Leo Álvarez, que, durante los últimos veinte minutos, se convirtieron en un auténtico vendaval imparable, logrando alcanzar los 25 goles en una sola parte para certificar su primer triunfo (42-36) y empezar la liga de la mejor forma.