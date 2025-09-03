El Trepalio ultima su pretemporada en Asturias El conjunto leonés disputa dos partidos de preparación en el Principado para tener todo listo para el inicio de la competición

Leonoticias León Miércoles, 3 de septiembre 2025, 09:12 Comenta Compartir

El Trepalio León Sala Universidad de León disputó el pasado fin de semana dos partidos en tierras asturianas para ultimar su pretemporada y afrontar con la mayor de las garantías la que será la segunda temporada en 3ª División.

La plantilla leonesa, dirigida por David Gutiérrez, que tras conseguir con holgura la permanencia en su primer año en 3ª división, renueva al frente del equipo trepalense se imponía el sábado en Cabañaquinta al conjunto de Alto Aller FS por un marcador de 3 tantos a 7, y hacía lo propio con Mieresala el domingo al que doblegaba por 3 tantos a 5.

Buenas sensaciones, en una plantilla renovada que cuenta con Bruno Arias procedente del Avanza Jaén, Raúl y Rober del Cistierna como fichajes más destacados a los que se suman los juveniles Pablo Tajadura, Alex García «Tato» y Darío Morala que promocionan al primer equipo.

Pablo G. Yugueros que tras su paso por la primera división polaca en el Dreaman Exlabesa, se encuentra recuperándose de una lesión de rodilla, completa la lista de altas para una plantilla leonesa que debuta en casa el próximo 13 de septiembre recibiendo a Segosala.

Este sábado Trepalio Leon Sala visita tierras orensanas para medirse al Pizarras Tres Cuñados en el memorial Jess Carrera, en O Barco de Valdeorras, en el último test antes del inicio liguero.

Temas

Fútbol sala