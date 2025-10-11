Talavera 0-0 Deportiva

18:21

Once de la Ponferradina

Y ojo al once de Estévez, que presenta muchos cambios. Entre ellos destaca la alternativa en portería para Ángel Jiménez :

Ángel; Diego Moreno, Andújar, Boris, Nóvoa, Andoni López; Undabarrena, San Emeterio, Xemi, Keita; Cortés.

¡Esta es la alineación de la Deportiva para el partido de hoy!#Adelanteyarriba#SomosDeportivapic.twitter.com/LzXYtKmGry — SD Ponferradina SAD (@SDP_1922) October 11, 2025