leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Fútbol | Deportiva

Talavera 0-0 Deportiva

El conjunto berciano busca salir de los puestos de descenso ante un recién ascendido (18:30 horas)

Dani González

Dani González

León

Sábado, 11 de octubre 2025, 17:58

18:25

Alineación del Talavera

Y este es el once del Talavera:

Jaime González; Fran, Álvaro López, Molina, Roig; Isaiah, Luis Sánchez, Pitu Doncel; Di Renzo, Edu, Marcos Moreno

Enlace copiado

18:21

Once de la Ponferradina

Y ojo al once de Estévez, que presenta muchos cambios. Entre ellos destaca la alternativa en portería para Ángel Jiménez :

Ángel; Diego Moreno, Andújar, Boris, Nóvoa, Andoni López; Undabarrena, San Emeterio, Xemi, Keita; Cortés.

Enlace copiado

18:17

Son cuatro las bajas que Fer Estévez tiene para este partido: el defensa Vasco, el centrocampista Eneko Aguilar y el atacante Sergio Benito

18:13

Cuatro puntos en seis jornadas son el pobre bagaje de los de Fer Estévez, que ocupan la antepenúltima plaza y visitan a un Talavera que, con siete puntos, son undécimos.

18:08

Enfrente estará un Talavera que, al contrario que los bercianos, han sacado más de la mitad de sus puntos en casa

18:02

El conjunto berciano, que ha sacado sus cuatro puntos a domicilio, quiere cimentar lejos de El Toralín su recuperación

17:59

¡Buenas tardes y bienvenidos! La Deportiva busca levantarse y cambiar su dinámica. Desde las 18:30 horas, Talavera-Deportiva

Ver más
Volver al inicio
Actualización disponible

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un joven de Santander se graba conduciendo a 261 kilómetros por hora en León
  2. 2 Golpe a la caza ilegal en León: cuatro identificados por irregularidades en cotos
  3. 3 El pequeñísimo pueblo de León que celebra su primera boda de este siglo
  4. 4 La emotiva despedida de una vaca a su ternera tras un ataque de lobos en León
  5. 5 Tiendas y supermercados que abrirán en León el lunes 13 de octubre
  6. 6 Atropellan a una mujer de 70 años a la entrada de un centro comercial de León
  7. 7 Rodrigo lidera un genial triunfo del Abanca Ademar
  8. 8 40.000 euros de multa a dos astorganos de 67 y 73 años por hacer pintadas
  9. 9 El «sorprendente» cráneo hallado en 1998 en un pueblo de León: «Hay algo mágico detrás»
  10. 10 La Cultural, ¿ante el descenso más caro de la década?

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Talavera 0-0 Deportiva

Talavera 0-0 Deportiva