Talavera 0-0 Deportiva
El conjunto berciano busca salir de los puestos de descenso ante un recién ascendido (18:30 horas)
León
Sábado, 11 de octubre 2025, 17:58
18:25
Alineación del Talavera
Y este es el once del Talavera:
Jaime González; Fran, Álvaro López, Molina, Roig; Isaiah, Luis Sánchez, Pitu Doncel; Di Renzo, Edu, Marcos Moreno
18:21
Once de la Ponferradina
Y ojo al once de Estévez, que presenta muchos cambios. Entre ellos destaca la alternativa en portería para Ángel Jiménez :
Ángel; Diego Moreno, Andújar, Boris, Nóvoa, Andoni López; Undabarrena, San Emeterio, Xemi, Keita; Cortés.
¡Esta es la alineación de la Deportiva para el partido de hoy!#Adelanteyarriba#SomosDeportivapic.twitter.com/LzXYtKmGry— SD Ponferradina SAD (@SDP_1922) October 11, 2025
18:17
Son cuatro las bajas que Fer Estévez tiene para este partido: el defensa Vasco, el centrocampista Eneko Aguilar y el atacante Sergio Benito
18:13
Cuatro puntos en seis jornadas son el pobre bagaje de los de Fer Estévez, que ocupan la antepenúltima plaza y visitan a un Talavera que, con siete puntos, son undécimos.
18:08
Enfrente estará un Talavera que, al contrario que los bercianos, han sacado más de la mitad de sus puntos en casa
18:02
El conjunto berciano, que ha sacado sus cuatro puntos a domicilio, quiere cimentar lejos de El Toralín su recuperación
17:59
¡Buenas tardes y bienvenidos! La Deportiva busca levantarse y cambiar su dinámica. Desde las 18:30 horas, Talavera-Deportiva
