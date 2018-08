Supercopa de Europa Sergio Ramos: «Siempre hemos sido una familia, no sé por dónde van los tiros de Cristiano» Sergio Ramos, entrenando sobre el césped del Lilleküla Stadium. / Maxim Shemetov (Reuters) Manda también un recado a Klopp por sus palabras sobre la lesión de Salah en Kiev: «Quizás se querrá justificar de no ganar esa final, pero no es la primera que pierde» ÓSCAR BELLOT Madrid Martes, 14 agosto 2018, 19:52

Sergio Ramos y Marcelo precedieron en rueda de prensa a Julen Lopetegui la víspera de la Supercopa de Europa que albergará el Lilleküla Stadium de Tallín. Una comparecencia en la que no sólo fue protagonista el Atlético, rival del Real Madrid el miércoles en la capital de Estonia, sino en la que afloraron otros nombres como los de Jürgen Klopp, técnico del Liverpool que sigue responsabilizándole de la lesión de Mohamed Salah en la final de la Champions disputada en Kiev, o Cristiano Ronaldo, protagonista del verano en Chamartín con su marcha a la Juventus de Turín. El luso ha lanzado algún que otro dardo velado al club del que fue emblema las nueve campañas anteriores y el sevillano no dudó en salir al corte.

Preguntado por las palabras del portugués en las que decía que en la Juventus «todo es diferente» ya que allí «todos son una familia», el capitán del Real Madrid fue tajante. «Aquí siempre nos hemos sentido una familia, no sé por dónde van los tiros de él, si habla del vestuario, de la cúpula...», dijo el zaguero, que remarcó que siempre consideraron al astro de Madeira «partícipe de esa familia». Asumió Sergio Ramos que la perdida de un jugador «tan desequilibrante» como lo era quien fuera '7' del Real Madrid siempre es significativa pero enfatizó que el club de Chamartín está por encima de cualquier futbolista y que «seguirá ganando» salga quien salga. «Él ha decidido cambiar de etapa, es muy respetable, y ojalá le vaya lo mejor posible y a nosotros también», agregó.

A quien tiró de las orejas Sergio Ramos sin contemplaciones fue a Klopp, que volvió a insistir hace unos días en «la lesión de Salah cambió las cosas». El técnico germano ya había atacado al andaluz antes, aludiendo a una presunta voluntariedad en hacer daño al egipcio para apartarle del choque. El capitán del Real Madrid no quiso guardarse nada y pese a comenzar apuntando que no quería entrar al trapo, acabó haciéndolo. «Quizás se querrá justificar de no ganar esa final, pero no es la primera que pierde», subrayó.

Ganas de reivindicarse

En lo puramente futbolístico, Sergio Ramos y Marcelo valoraron la oportunidad de pelear por un nuevo título. «Es un privilegio. Cada vez que te toca disputar una Supercopa de Europa siempre es una buena señal. Después de conseguir tres Champions seguidas ese es el premio, poder reivindicarte como campeón», señaló el camero. «Tenemos mucha ilusión de poder jugar una final más. Es un honor jugar con la camiseta del Madrid y más una final, defender tu escudo y tenemos muchas ganas de jugar y poder ganar», abundó el brasileño.

Aplaudió Sergio Ramos la llegada de Thibaut Courtois para reforzar la portería. «Siempre he dicho que el Madrid tiene las puertas abiertas a los grandes jugadores», indicó sobre el belga, resaltando que para nada tienen en cuenta su pasado en el Atlético.

Un club, el rojiblanco, que ha mejorado «muchísimo», según Marcelo, que recalcó que también lo ha hecho el Real Madrid, por lo que se mostró convencido de que se verá un partido muy disputado. «Son uno de los más grandes ahora mismo, pero en una final puede pasar de todo», añadió el lateral.

Ramos y Marcelo acumulan 19 títulos con el Real Madrid, un éxito cuya clave, resumió Marcelo, es el trabajo dentro del «mejor club del mundo». «El secreto es trabajar con humildad, respetando a todos los rivales y mejorar cada día», manifestó el zurdo, que se refirió por último a Vinícius Jr. tras las buenas sensaciones que ha dejado el jóven talento esta pretemporada. «Yo cuando llegué tenía 18 años, Sergio con 19. Es un niño. Intentamos que esté tranquilo, bien. Hablamos con él. Es el presente y el futuro. Está bien, contento y me alegro de que haya otro brasileño jugando en el mejor club del mundo», finalizó sobre su compatriota.