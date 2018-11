Selección Luis Enrique: «Las críticas hacia una sola persona son injustas» Luis Enrique en rueda de prensa / AFP El seleccionador nacional valoró como «curiosa» la polémica en torno a David de Gea y defendió al portero del United MELISA CABALEIRO Madrid Sábado, 17 noviembre 2018, 20:39

A pesar de la derrota ante Croacia, Luis Enrique se mostró positivo con respecto al equipo y sus sensaciones frente al duelo de mañana. «El equipo está bien, tiene moral y ganas de darle la vuelta al siguiente partido», remarcó. Un partido que, aunque amistoso, tiene la importancia de ser el último de la selección en 2018 y en el que se podrán ver seguramente muchas caras nuevas.«Hasta marzo no volveremos a juntarnos de nuevo. Para mí, mañana es una prueba más que interesante para jugadores que no han tenido muchos partidos y poder verlos en un ambiente de selección», comentó el preparador. Un choque en el que el futbolista grancanario David Silva hará el saque de honor como un particular homenaje a su gran trayectoria con La Roja y por ser la primera vez en los últimos once años que la selección juega en la isla. «Hablar de Silva es hablar de un jugador diferente, único y emblema de la selección. Es un jugador del que no has escuchado nunca una mala palabra fuera de los terrenos de juego y me alegro que se pueda despedir delante de su gente», reconoció.

Un encuentro al que jugadores y técnico llegan cuestionados tras las dos últimas derrotas consecutivas, ante Inglaterra y Croacia. Una vida en la que hay que saber «convivir con esto» según Luis Enrique. «Esta es la vida profesional del futbolista, del entrenador...de todos los trabajos que hay una exposición pública. El que no sepa convivir con esto, está lejos de tener una vida longeva dentro de esta procesión. Hay que aceptar, analizar y mejorar... es el único camino que hay», aceptó el gijonés. Reconoció estar en la búsqueda de un equipo de 23 jugadores, tras unas últimas convocatorias muy diferentes con respecto a las de los últimos técnicos. «Cada partido para nosotros se convierte en una oportunidad muy buena para ver el rendimiento a nivel internacional. Dudo que encuentre una línea defensiva de cuatro y que juegue siempre, porque el día que falten uno o dos, ¿qué hago? ¿me pongo a rezar?», bromeó el técnico.

El tema estrella de la rueda de prensa fue el asunto De Gea. El portero del Manchester United, en la diana por sus actuaciones desde el pasado Mundial, está más cuestionado que nunca. Su actuación en el segundo y sobre todo, el tercer gol han sido causantes de todo tipo de opiniones, algo que para el preparador resulta «injusto». «Las criticas han de ser para todo el equipo que participó y para el entrenador. Cuando ya son generalizadas hacia una sola persona, siempre las considero muy injustas porque esto es un deporte colectivo. Un gol no es culpa solo del portero, también de las otras líneas y de los que defienden», reconoció el técnico. De igual forma, se expresó en contra de realizar cualquier «juicio público de sus jugadores» y reconoció que «nunca lo hará».«Yo defiendo a mi equipo a muerte hasta el último día que sea seleccionador», reconoció Luis Enrique. Además, no dejó ninguna pista si el portero del conjunto inglés será el escogido para defender los palos ante Bosnia. «No voy a pronunciarme sobre mis preferencias, mis actos hablarán más que mis palabras», afirmó.

También fue cuestionado por Sergio Ramos. El capitán, que abandonó la concentración tras el choque ante Croacia por unas molestias, ya se encuentra preparándose en Valdebebas para estar disponible con su equipo cuanto antes, actuación que defendió el míster. «Lo que siempre está claro es que nos rodea la polémica. Sergio llegó con molestias en el abductor, que nos hizo plantearnos que no jugara ni contra Croacia. Gracias a Dios, jugó y jugó bien. En el amistoso no hay sentido que corra riesgos. Ha vuelto a su club, está a las órdenes de su club y ya está», dijo. No quiso tampoco salirse del guión al opinar sobre las palabras ofensivas de Lovren hacia su equipo. «Son declaraciones que se desprestigian por si solas. Allá cada uno con sus declaraciones», expresó.