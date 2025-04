Samu Mayo, desde el San Andrés al ascenso con el Pontevedra: «Es una sensación increíble»

Dani González León Miércoles, 23 de abril 2025, 09:21 Comenta Compartir

El pasado domingo, el Pontevedra vencía 4-2 al Laredo y lograba volver, dos años después, a Primera RFEF. El equipo granate, que ya hizo historia en la Copa del Rey eliminando a Levante, Villarreal y Mallorca – cayendo en octavos con la cabeza alta ante el Getafe – culminó una temporada histórica en Pasarón con el ascenso.

Y en la plantilla gallega destaca el nombre de Samu Mayo. Este joven centrocampista leonés de 25 años, en su segunda temporada en la capital pontevedresa, logró el reto de ascender a Primera RFEF: «Era el objetivo de principio de temporada y se ha cumplido con esa meta».

Mayo, en declaraciones a leonoticias, recuerda que la pasada temporada se quedaron «a las puertas» del ascenso vía playoff, del que les privó el Betis Deportivo, pero el Pontevedra apostó por la continuidad en el banquillo y en la plantilla. Y, entre ellos, estaba el centrocampista leonés.

Con 34 partidos jugados entre liga y Copa del Rey, 29 de ellos como titular, y aportando tres goles, el futbolista leonés ha sido una de las claves del gran rendimiento de Pontevedra, al que le han sobrado dos jornadas para certificar su ascenso directo.

Un mano a mano con el Numancia y una gran Copa del Rey

Los gallegos mantuvieron un vibrante mano a mano con un Numancia que comenzó el curso a gran nivel, pero el Pontevedra fue recortando distancia y en el duelo directo entre ambos equipos, jugado el 19 de marzo – que había sido aplazado por un temporal y que se tenía que haber jugado el 26 de enero -, la victoria de los gallegos (1-0) les distanció hasta los seis puntos.

A ello se unió su gran participación en Copa, eliminando al Levante (4-1), Villarreal (1-0) y Mallorca (3-0), y cayendo en octavos ante el Getafe (0-1) en un gran partido de los granates. «Fue una experiencia increíble, una sensación única», expone a leonoticias.

Del San Andrés y el Pinilla a Primera RFEF... pasando por Murcia

Samu Mayo se acuerda de mucha gente, en especial familia y amigos, en un momento así. Pero también de muchas personas con las que coindició en el CDF San Andrés y en el Atlético Pinilla durante su etapa de formación, o en La Bañeza, donde jugó dos temporadas.

Desde el club morado salió rumbo a Murcia en una decisión arriesgada. «No lo tenía en mente, pero mi agente me lo recomendó. Confío en mi, me lo propuso… y creo que ha salido bien», explica. Mayo llegó al filial del Cartagena, con el que ascendió a Segunda RFEF, pero no siguió en el club albinegro. Recaló en el filial del UCAM Murcia y, desde muy pronto, entró en dinámica del primer equipo, jugando el playoff de ascenso a Primera RFEF, sin lograrlo. Y, desde ahí, dio el salto al Pontevedra.

Ahora sólo piensa en «disfrutar» el momento, si bien es cierto que ya se ha imaginado visitando alguno de los grandes estadios de Primera RFEF. Pero, primero, insiste, quiere saborear el momento y saber qué va a ser de su futuro: «No tengo más años de contrato con el Pontevedra. El club, imagino, se pondrá a planificar la próxima temporada muy pronto», señala.

Y, ¿visitar el Reino de León la temporada que viene? Espera no tener que hacerlo porque la Cultural celebre también un ascenso, en este caso a Segunda División: «Ojalá lo logren. Cuanto más alto esté la Cultural, mejor para todo el fútbol leonés y para la ciudad».

