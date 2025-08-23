El Real Oviedo se proclama campeón del III Torneo Reino de León El Olímpico celebra una nueva edición de este torneo para preparar la nueva temporada

El Complejo Deportivo Olímpico acogió este sábado la tercera edición del Torneo Reino de León, un triangular que reunió al Olímpico de León, el Real Oviedo y el Real Madrid, en una jornada que volvió a convertir a la ciudad en referente del fútbol femenino.

La jornada arrancó con un partido de fútbol inclusivo entre el Olímpico de León-Asprona y la Virgen del Camino, que finalizó con victoria para el conjunto local, en un ambiente de deporte y convivencia.

En el triangular principal, el Real Oviedo se impuso por 0-2 al Olímpico de León en el primer encuentro, con tantos de Mbappé y Lombardero. En el segundo choque, las ovetenses derrotaron al Real Madrid por 0-1 gracias a un gol de Laurina, asegurándose así el título del torneo. El triangular se cerró con el duelo entre el Olímpico de León y el Real Madrid, que concluyó 0-2 para las blancas, con goles de Erika y Dolores.

Con estos resultados, el Real Oviedo se proclamó campeón del III Torneo Reino de León, seguido por el Real Madrid, mientras que el Olímpico de León completó una brillante organización del evento.

